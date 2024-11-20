Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Tak Sabar Bertemu Selingkuhan Paula Verhoeven di Pengadilan

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |17:30 WIB
Baim Wong Tak Sabar Bertemu Selingkuhan Paula Verhoeven di Pengadilan
Baim Wong
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong secara terang-terangan menantikan momen bertemu dengan pria yang diduga menjadi selingkuhan Paula Verhoeven selama setahun terakhir. 

Namun, Baim ingin pertemuan tersebut terjadi dalam proses sidang perceraian agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Saya malah nungguin dia, katanya mau jadi saksi. Saya benar-benar nungguin," ujar Baim Wong di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Baim Wong Tak Sabar Bertemu Selingkuhan Paula Verhoeven di Pengadilan
Baim Wong Tak Sabar Bertemu Selingkuhan Paula Verhoeven di Pengadilan

Jika pria tersebut hadir di persidangan, Baim berencana menyampaikan pesan khusus kepadanya. Meski begitu, Baim belum ingin mengungkapkan isi pesan tersebut.

"Aduh, banyak banget yang mau saya sampaikan," ucapnya.

"Doain aja dia datang, dan semoga semuanya berjalan dengan baik untuk semua pihak," tambah Baim.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186202/baim_wong_dan_paula_verhoeven-ZWcH_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Tampil Bersama di Event Sekolah Anak, Netizen: Adem Lihatnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/206/3173666/film_sukma-brtf_large.jpg
Baim Wong Bangga Sukma Tembus 1 Juta Penonton di Tengah Gempuran Film Hollywood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163445/baim_wong-mE5C_large.jpg
Reaksi Baim Wong Diisukan Bangkrut: Terserah Deh Mau Ngomong Apa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154919/baim_wong-HxLU_large.jpg
Wulan Guritno Bersandar di Bahu Baim Wong, Netizen Heboh: Katanya Sama Ariel?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152582/baim_wong_dan_paula_verhoeven-cROn_large.jpg
Baim Wong dan Paula Verhoeven Full Senyum di Wisuda Anak, Banjir Doa Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150478/paula_verhoeven-FPkA_large.jpg
Menang Banding, Baim Wong Peringatkan Paula Verhoeven Agar Tak Temui Anak di Sekolah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement