Baim Wong Tak Sabar Bertemu Selingkuhan Paula Verhoeven di Pengadilan

JAKARTA - Baim Wong secara terang-terangan menantikan momen bertemu dengan pria yang diduga menjadi selingkuhan Paula Verhoeven selama setahun terakhir.

Namun, Baim ingin pertemuan tersebut terjadi dalam proses sidang perceraian agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Saya malah nungguin dia, katanya mau jadi saksi. Saya benar-benar nungguin," ujar Baim Wong di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

Jika pria tersebut hadir di persidangan, Baim berencana menyampaikan pesan khusus kepadanya. Meski begitu, Baim belum ingin mengungkapkan isi pesan tersebut.

"Aduh, banyak banget yang mau saya sampaikan," ucapnya.

"Doain aja dia datang, dan semoga semuanya berjalan dengan baik untuk semua pihak," tambah Baim.