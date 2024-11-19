Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Melody Eks JKT48 Diusulkan Jadi Duta Petani Milenial Lebih Cocok daripada Raffi Ahmad

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |09:28 WIB
JAKARTA - Mantan anggota JKT48, Melody Nurramdhani Laksani, diusulkan oleh sejumlah netizen untuk menjadi Duta Petani Milenial Indonesia. Sebagai lulusan jurusan Agroteknologi Universitas Padjadjaran (Unpad), ia dinilai lebih pantas mengemban tugas ini dibandingkan Raffi Ahmad, yang sebelumnya ditunjuk oleh Kementerian Pertanian RI.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, sebelumnya mengumumkan keterlibatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pelaku Seni. Peran ini bertujuan untuk menginspirasi generasi milenial agar lebih tertarik masuk ke sektor pertanian.

Namun, penunjukan Raffi Ahmad menuai kritik. Banyak yang menilai presenter kondang tersebut tidak memiliki latar belakang di bidang pertanian, sehingga dianggap kurang relevan untuk menjalankan tugas tersebut. Selain itu, gelar Doktor Kehormatan yang pernah diterima Raffi juga memicu kontroversi di masyarakat.

Melody Eks JKT48 Diusulkan Jadi Duta Petani Milenial Lebih Cocok dari pada Raffi Ahmad
Melody Eks JKT48 Diusulkan Jadi Duta Petani Milenial Lebih Cocok dari pada Raffi Ahmad

Sebaliknya, Melody memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan pengalaman di bidang pangan dan pertanian. Bahkan, ia pernah menjabat sebagai Duta Pangan dan Pertanian ASEAN, yang membuatnya semakin dianggap layak untuk peran ini.

"Dibandingkan Raffi Ahmad, saya lebih merekomendasikan Teh Melody sebagai Duta Petani Milenial. Sebagai lulusan Agroteknologi Unpad, ia memiliki dasar keilmuan di bidang ini," tulis akun X/@khanifirsyad, Selasa (19/11/2024).

Akun tersebut menilai bahwa pengaruh Melody, yang pernah menjadi leader JKT48, dapat menarik perhatian generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Ia bahkan mengusulkan ide kreatif seperti lagu bertema petani muda yang dapat memotivasi anak muda.

"Saya yakin, Teh Melody bisa membuat anak muda tertarik menjadi petani. Bayangkan jika ada lagu tentang petani muda, misalnya: I want you, I need you, I love you... jadi petani muda,” canda akun tersebut.

 

