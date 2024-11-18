Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 130 dan 131

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 130 dan 131 bercerita tentang Ajeng yang murka saat mengetahui Alysa kembali mempekerjakan Alfie. Pertengkaran pun terjadi antara keduanya hingga Rangga terpaksa turun tangan melerai mereka.

Sementara itu, Romeo dan Yasmin tidak sengaja bertemu dengan saksi palsu kematian Ratih. Mereka mengejar saksi palsu tersebut dan mendesak untuk memberitahu siapa yang menyuruhnya memberikan kesaksian palsu.

Orang tersebut terpaksa mengaku kalau yang menyuruh adalah Prasetyo, namun setelahnya saksi palsu itu melarikan diri. Romeo dan Yasmin pun kembali kehilangan jejak pria tersebut.

Di sisi lain, Galang melihat sebuah dokumen Yasmin yang tertinggal di kantor. Dia kemudian mengembalikan dokumen itu ke rumah Yasmin sekaligus mengawasinya. Di lain pihak, Yasmin bingung engan kehadiran Galang.

Sedangkan pria itu terkejut ketika melihat ada Dyah di rumah Yasmin. Galang mencoba bertanya hubungan Yasmin dan Dyah, namun perempuan itu menyebut Dyah adalah ART yang baru direkrutnya 2 bulan lalu.

Informasi tersebut kemudian disampaikan Galang kepada Ajeng. Lalu akankah Ajeng tahu bahwa Yasmin sebenarnya adalah anak Ratih? Saksikan Cinta Yasmin selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 20.00 WIB.**

(SIS)