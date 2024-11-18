Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Mila Agustina Suguhkan Konten Menghibur dengan Humor dan Logat Khas Medan

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |17:30 WIB
Mila Agustina Suguhkan Konten Menghibur dengan Humor dan Logat Khas Medan
Mila Agustina
A
A
A

JAKARTA - Mila Agustina menyuguhkan humor unik dan logat khas Medan dalam konten-kontennya. Ciri khas tersebut mendatangkan daya tarik sendiri dan sukses mencuri perhatian warganet.

Selain mengunggah video parodi bernada komedi, Mila juga membagikan berbagai konten berbagi lewat akun media sosialnya. Berbagai video itu, digarapnya bersama sang suami, Rahmat Hidayat alias Aleh.

Kontennya yang cukup menarik perhatian warganet asalah saat mencoba membuka kantong plastik berisi makanan. Dalam konten tersebut, Mila menawarkan diri untuk membuka plastik makanan tersebut namun ditolak sang suami.

Setelah beberapa kali mencoba membuka plastik tersebut dan berujung gagal, Mila membukanya dengan cara yang cukup bar-bar. Dia langsung menyobek plastik makanan tersebut yang membuat penonton tertawa.

Apa yang dilakukan Mila Agustina dalam video itu sangat menghibur warganet yang merasa hal serupa sering mereka alami. Untuk menonton video lucu itu, Anda bisa mengunjungi akun Instagram @milangusti.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement