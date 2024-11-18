Mila Agustina Suguhkan Konten Menghibur dengan Humor dan Logat Khas Medan

JAKARTA - Mila Agustina menyuguhkan humor unik dan logat khas Medan dalam konten-kontennya. Ciri khas tersebut mendatangkan daya tarik sendiri dan sukses mencuri perhatian warganet.

Selain mengunggah video parodi bernada komedi, Mila juga membagikan berbagai konten berbagi lewat akun media sosialnya. Berbagai video itu, digarapnya bersama sang suami, Rahmat Hidayat alias Aleh.

Kontennya yang cukup menarik perhatian warganet asalah saat mencoba membuka kantong plastik berisi makanan. Dalam konten tersebut, Mila menawarkan diri untuk membuka plastik makanan tersebut namun ditolak sang suami.

Setelah beberapa kali mencoba membuka plastik tersebut dan berujung gagal, Mila membukanya dengan cara yang cukup bar-bar. Dia langsung menyobek plastik makanan tersebut yang membuat penonton tertawa.

Apa yang dilakukan Mila Agustina dalam video itu sangat menghibur warganet yang merasa hal serupa sering mereka alami. Untuk menonton video lucu itu, Anda bisa mengunjungi akun Instagram @milangusti.**

(SIS)