8 Kontroversi Maria Eva yang Sempat Viral karena Video Mesum dengan Anggota DPR

JAKARTA - Kontroversi Maria Eva kembali mencuri perhatian publik setelah namanya viral di X. Kembali naiknya nama Maria Eva terkait dengan penunjukan Yahya Zaini sebagai Ketua DPP Partai Golkar Bidang Organisasi.

Hal ini mengingatkan publik pada kasus video syur yang melibatkan keduanya pada 2006. Kala itu, Maria Eva sempat ditetapkan sebagai tersangka penyebaran video mesum bersama Yahya Zaini.

Munculnya kembali nama Yahya di dunia politik, skandal lama ini kembali mencuat dan membuat Maria Eva jadi trending topic lagi.

1. Skandal Video Dewasa dan Pejabat

Pada 2006, Maria Eva terjerat dalam skandal video mesum dengan Yahya Zaini, anggota DPR RI dari Partai Golkar. Video tersebut menghebohkan publik dan langsung merusak citra keduanya. Meski Maria membantah menyebarkan video tersebut, ia mengaku menerima ancaman dari istri Yahya, yang membuat hubungan mereka akhirnya kandas.

Video tersebut berujung pada penyelidikan hukum, namun kasus ini tidak berlanjut jauh.

2. Kasus Aborsi

Tak hanya video mesum, Maria juga terlibat dalam kontroversi lain pada tahun 2006, yakni pengakuannya tentang aborsi yang dilakukan setelah hamil dua bulan dari hubungan dengan Yahya Zaini. Meskipun ia mengaku terpaksa menggugurkan kandungannya karena tekanan dari istri Yahya, kasus ini tidak dapat diproses lebih lanjut oleh pihak berwajib karena kesulitan membuktikan kebenarannya.

3. Maria Eva Digugat Cerai

Tengah terjerat kontroversi, Maria Eva juga menghadapi masalah dalam kehidupan pribadinya. Pada 2006, suami dari pernikahan sirinya, Ki Jongsan, menggugat cerai Maria. Meskipun mereka menikah pada 2001, rumah tangga mereka tak bertahan lama karena masalah ketidakcocokan. Maria pun tidak menanggapi gugatan cerai tersebut, karena merasa hubungan mereka tidak terikat secara resmi, dan menuding Ki Jongsan hanya ingin numpang tenar.

4. Maria Eva Bercerai dengan Suami Kedua

Pada tahun 2008, Maria Eva memutuskan menikah dengan Raymond Siregar akan tetapi hubungan mereka berujung kandas. Maria juga akhirnya memutuskan untuk bercerai dengan suaminya, Raymond Siregar, pada awal 2012.

Penyebab perceraian ini diduga karena perbedaan keyakinan yang cukup prinsip antara mereka, meskipun Maria menolak memberikan rincian lebih lanjut mengenai permasalahan rumah tangga tersebut. Setelah berstatus janda, Maria fokus pada karier bisnis dan menjauh dari dunia hiburan.