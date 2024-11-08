Video Mesum Maria Eva Kembali Viral Usai Yahya Zaini Didapuk Jadi Ketua DPP Golkar

JAKARTA - Nama Maria Eva mendadak viral di platform X, pada 8 November 2024. Hingga Jumat sore, ada sekitar 2.300 cuitan tentangnya berseliweran di platform tersebut.

Setelah ditelusuri, viralnya nama sang pedangdut ternyata dipicu kabar Yahya Zaini yang didapuk Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar periode 2024-2029.

Penunjukan Yahya Zaini itu mengingatkan kembali warganet dengan video mesumnya dengan Maria Eva yang sempat begitu menghebohkan publik, pada 2006. Akun @ARSIPAJA bahkan mengunggah screenshot video mesum mantan anggota DPR itu.

Unggahan yang hanya diberi caption ‘Yahya Zaini’ itu viral dan mengundang 1,1 juta views. Banyak warganet yang kemudian ‘bernostalgia’ dengan kasus mantan anggota DPR tersebut.

“Mereka pikir, setelah sekian tahun mengasingkan diri, publik sudah lupa dengan masa lalu dia. Tapi terima kasih kepada @ARSIPAJA yang telah menyegarkan kembali ingatan kita,” kata akun @DaddyMinusSugar.

Akun @ZainAris menambahkan, “Tadinya, orang sudah lupa. Tapi sekarang memori masyarakat dihidupkan lagi. Padahal sudah uzur. Kenapa enggak main aman saja dan jangan muncul lagi ke publik. Fokus saja ke keluarga dan profesi yang digeluti saat ini.”

Komentar lain datang dari akun @Mpok_Hanum. “Penah nonton video mesum Yahya Zaini sama Maria Eva yang booming tahun 2006 bareng almarhumah Emak. Doi ribut sepanjang nonton video itu,” katanya.