Kerja Bareng Cinta Laura Lagi, Sutradara Dendam Cerita Serunya Garap Series Action

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |13:59 WIB
Kerja bareng Cinta Laura lagi, sutradara series Dendam cerita serunya garap series action. (Foto: Instagram)
JAKARTA- Vision+ kembali mencuri perhatian dengan series actionnya bertajuk Dendam, yang menghadirkan kisah tentang perjalanan Renata, seorang petarung MMA dan polisi yang penuh ambisi untuk menuntaskan dendam terhadap sindikat kriminal bernama District 8. Nonton streaming series Dendam GRATIS dengan klik di sini

Di balik kesuksesan series ini, terdapat kontribusi sang sutradara, Razka Robby Ertanto, yang berperan besar dalam mewujudkan cerita yang kompleks menjadi sajian visual yang memukau.

Razka Robby Ertanto menceritakani pengalaman menyutradarai genre action untuk pertama kalinya. 

“Ini pengalaman pertama kali direct genre action untuk aku, dan aku kali ini kerja sama bareng lagi sama Cinta Laura dan Arya Vasco yang masing-masing sudah dua kali kerja sama bareng aku, jadi nyaman dan enak banget selama proses syuting,” kata Razka Ertanto, belum lama ini. 

Selanjutnya, menurut Razka, keberhasilan series Dendam tak lepas dari komunikasi yang solid antara dirinya, para pemain, serta tim produksi. “Karena sudah ada pengalaman kerjasama bareng Cinta Laura dan Arya Vasco, tuh komunikasi jadi aman banget. Jadi apapun yang dibutuhin baik dari para cast dan tim semua eksekusinya cepet,” katanya. 

 

Halaman:
1 2
