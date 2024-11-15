Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mila Agustina Suguhkan Komedi Segar Lewat Parodi Elzio Lihat Mama

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |16:35 WIB
Mila Agustina Suguhkan Komedi Segar Lewat Parodi Elzio Lihat Mama
Mila Agustina Suguhkan Komedi Segar Lewat Video Parodi Elzio Lihat Mama. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Mila Agustina merupakan salah satu content creator asal Medan, Sumatera Utara yang menyuguhkan komedi segar lewat videonya. Menariknya, dia mengangkat isu sehari-hari dengan gaya khas Medan. 

Bersama sang suami yang juga seorang content creator, Mila membuat sebuah video parodi dari tren viral ‘Elzio Lihat Mama’ yang tengah ramai di media sosial. Dalam parodi tersebut, suami Mila berperan sebagai Elzio.

Dia berdandan ala bayi dengan bedak cemong di wajahnya. Sementara itu, Mila memerankan sosok sang mama yang sedang berusaha menyuapi anaknya. Alur cerita sederhana ini menjadi sangat lucu karena suami Mila terlihat menggemaskan.

Kekompakan pasangan ini memparodikan sebuah tren membuat konten mereka terasa lebih hidup dan natural. Dengan ekspresi dan gaya khas Medan, Mila dan suaminya berhasil menyulap situasi sederhana menjadi momen kocak dan menghibur.

Hasilnya, konten mereka ditanggapi positif oleh penggemar. Banyak yang merasa terhibur dan menganggap konten tersebut mewakili kejadian nyata dalam keseharian, terutama bagi para orang tua. 

Melalui konten ini, Mila menunjukkan, parodi sederhana yang dibumbui humor lokal mampu menyentuh hati penonton. Nah bagi Anda yang ingin menonton konten-konten seru Mila Agustina bisa mengikuti akun Instagram @milangusti.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/33/3136884/metta_karuna-JSFW_large.jpeg
Dari Jepang ke Indonesia, Metta Karuna Jembatani Humor Lintas Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136489/refa_ardhi-URZW_large.jpg
Cara Refa Ardhi Tepis Hate Comment dan Raih Sukses Jadi YouTuber Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/33/3136382/refa_ardhi-tKcR_large.jpg
Refa Ardhi dan Evolusi Konten Gaming yang Membentuk Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134865/mamah_nada-GI2p_large.jpg
Mengenal Biota Laut Pulau Sangkubur sambil Seru-Seruan Bareng Keluarga Mamah Nada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122830/tenny_tap_di_luar_nalar-cVgb_large.jpg
Tenny Tap Hadirkan Kisah Bisikan Teman Imajinasi yang Merenggut Nyawa Banyak Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3121041/tenny_tap_di_luar_nalar-mHcd_large.jpg
Tenny Tap Rilis Episode Perdana Di Luar Nalar, Teror Misterius di Rumah Baru
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement