Mila Agustina Suguhkan Komedi Segar Lewat Parodi Elzio Lihat Mama

JAKARTA - Mila Agustina merupakan salah satu content creator asal Medan, Sumatera Utara yang menyuguhkan komedi segar lewat videonya. Menariknya, dia mengangkat isu sehari-hari dengan gaya khas Medan.

Bersama sang suami yang juga seorang content creator, Mila membuat sebuah video parodi dari tren viral ‘Elzio Lihat Mama’ yang tengah ramai di media sosial. Dalam parodi tersebut, suami Mila berperan sebagai Elzio.

Dia berdandan ala bayi dengan bedak cemong di wajahnya. Sementara itu, Mila memerankan sosok sang mama yang sedang berusaha menyuapi anaknya. Alur cerita sederhana ini menjadi sangat lucu karena suami Mila terlihat menggemaskan.

Kekompakan pasangan ini memparodikan sebuah tren membuat konten mereka terasa lebih hidup dan natural. Dengan ekspresi dan gaya khas Medan, Mila dan suaminya berhasil menyulap situasi sederhana menjadi momen kocak dan menghibur.

Hasilnya, konten mereka ditanggapi positif oleh penggemar. Banyak yang merasa terhibur dan menganggap konten tersebut mewakili kejadian nyata dalam keseharian, terutama bagi para orang tua.

Melalui konten ini, Mila menunjukkan, parodi sederhana yang dibumbui humor lokal mampu menyentuh hati penonton. Nah bagi Anda yang ingin menonton konten-konten seru Mila Agustina bisa mengikuti akun Instagram @milangusti.*

