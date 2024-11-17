Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nothing, Single Emosional James Leo

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |02:22 WIB
<i>Nothing</i>, Single Emosional James Leo
Nothing, Single Emosional James Leo (Foto: ist)
JAKARTA - James Leo, penyanyi muda asal Jakarta, baru saja merilis single keduanya yang bertajuk Nothing.

Lagu ini merupakan hasil karya James sendiri, menceritakan kisah tentang hubungan sepihak yang menggugah hati. Nothing mengisahkan seseorang yang telah mencurahkan seluruh usaha, waktu, dan perasaan untuk seseorang, tetapi pada akhirnya merasa kosong karena semua itu tidak dihargai.

"Lagu ini adalah pengingat untuk sepenuhnya mengenali dan menghargai orang-orang di sekitar kita," ujar James. "Baik itu dalam hubungan persahabatan maupun romantis, penting untuk tidak menganggap remeh orang-orang yang benar-benar peduli pada kita."

James juga mengungkapkan bahwa proses pembuatan lagu ini berlangsung dengan natural karena tema lagunya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, ia sempat menghadapi tantangan dalam menciptakan melodi yang mudah diingat oleh pendengar.

