Super Soundtrack in Jakarta, Nostalgia K-Drama Lewat Pertunjukan Orkestra

JAKARTA - Soundtrack memiliki peran penting dalam sebuah drama atau film. Kehadirannya mampu menghidupkan suasana, memperkuat emosi, dan memperkaya pengalaman penonton dalam setiap adegan. Tak heran, soundtrack sering kali menjadi elemen yang tak terpisahkan dari sebuah drama, terutama K-Drama yang dikenal dengan lagu-lagu ikonisnya.

Melihat antusiasme para penggemar K-Drama di Indonesia, TipTip bersama Most Contents mempersembahkan "Super Soundtrack in Jakarta". Pertunjukan ini dirancang khusus untuk menghadirkan momen nostalgia bagi penggemar K-Drama, membawa mereka kembali ke dunia romansa dan cerita yang memikat melalui alunan orkestra.

Super Soundtrack in Jakarta, Nostalgia K-Drama Lewat Pertunjukan Orkestra

Dalam konser bertajuk "Super Soundtrack Concert in Jakarta: Official K-Drama Orchestra", penonton akan dimanjakan dengan musik dari drama-drama populer seperti King the Land, Our Beloved Summer, Crash Landing on You, When the Camellia Blooms, Descendants of the Sun, dan masih banyak lagi. Sebagai sajian istimewa, akan ada penampilan khusus soundtrack dari Descendants of the Sun, yang juga akan diadaptasi menjadi serial versi Indonesia oleh sutradara terkenal, Hanung Bramantyo.

Konser ini akan digelar pada 25 Januari 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Nama-nama besar seperti Kim Na Young, Gaho, dan penyanyi berbakat Indonesia Putri Ariani akan tampil bersama Addie MS dan Twilite Orchestra, menyuguhkan musik orkestra megah yang memukau.

Albert Lucius, CEO TipTip, menjelaskan bahwa konser ini adalah bagian dari komitmen perusahaan untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

"Selain memenuhi kebutuhan penggemar K-Drama, acara ini menjadi bukti nyata dedikasi kami dalam mendorong kolaborasi kreatif di Indonesia," ujar Albert.

Addie MS, konduktor Twilite Orchestra, juga mengungkapkan kebanggaannya bisa terlibat dalam proyek besar ini.

"Kami ingin membawa penonton ke momen-momen ikonis K-Drama melalui aransemen orkestra yang unik, hasil kolaborasi antara musisi Indonesia dan Korea," jelasnya.