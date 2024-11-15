Curhat Pilu Paula Verhoeven Rindu Anak: Mama Kangen..

JAKARTA - Paula Verhoeven kembali mengungkapkan kerinduannya kepada kedua buah hatinya, Kiano dan Kenzo lewat Insta Story. Sejak digugat cerai sang suami, pengasuhan kedua anak tersebut ada di tangan Baim Wong.

Untuk mengobati rasa rindunya, Paula kemudian mengunggah potret lawas saat dirinya bersama Kiano dan Kenzo di dalam mobil. Terlihat, kedua putranya itu tertidur lelap di pelukannya.

“Ingat momen ini ya sayang. Kasih ibu sepanjang masa, doa mama selalu tak henti-hentinya buat kalian anak-anak saleh,” kata sang model lewat akun Instagram pribadinya, pada Jumat (15/11/2024).

Pada unggahan berbeda, Paula Verhoeven mengunggah foto bersama putra sulungnya. Dia mengaku, sangat mendambakan momen bisa berkumpul kembali bersama kedua anaknya tersebut.

“Mama kangen sekali sama Kenzo. Semoga Allah mudahkan untuk kita kumpul lagi dan bobok bertiga sama kakak ya sayang,” tutur model 37 tahun tersebut.