4 Sumber Kekayaan Nicholas Saputra, Tetap Kaya Meski Jarang Main Film

JAKARTA – Nama Nicholas Saputra tentu sudah terdengar tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Belakangan, Nicholas Saputra kembali menjadi perbincangan hangat di media sosial karena poster kontes Nicholas Saputra Look Alike viral di media sosial.

Dalam kontes tersebut, akan dicari peserta yang paling mirip dengan Nicholas Saputra dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah senilai Rp500 ribu.

Nicholas Saputra sendiri merupakan salah satu aktor ternama dan tersukses di Indonesia. Bakat aktingnya yang luar biasa membuat kariernya sebagai aktor terus meroket dan dirinya banyak diidolakan oleh masyarakat Indonesia.

4 Sumber Kekayaan Nicholas Saputra, Tetap Kaya Meski Jarang Main Film

Tidak hanya main film, Nicholas juga memiliki sejumlah pekerjaan sampingan yang menambahkan jumlah kekayaannya yang disebut bernilai fantastis. Berikut rincian 4 sumber kekayaan Nicholas Saputra.

4 Sumber Kekayaan Nicholas Saputra

1. Aktor

Sumber kekayaan utama Nicholas Saputra berasal dari pekerjaannya sebagai seorang aktor. Berawal dari kesuksesan peran debutnya sebagai Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta (2003), karier Nicholas Saputra sebagai seorang aktor terus berlanjut.

Nicholas diketahui memainkan sejumlah film ternama, seperti Janji Joni (2005), Gie (2007), 3 Doa 3 Cinta (2008), Sayap-Sayap Patah (2022), The Architecture of Love (2024), dan masih banyak lagi.

Berkat bakatnya yang luar biasa dalam berakting, Nicholas Saputra pernah mendapat beberapa penghargaan bergengsi, seperti Most Favourite Actor MTV Indonesia Movie Awards 2005, Aktor Terbaik pada Indonesian Movie Awards 2007, Pemeran Utama Pria Terbaik Festival Film Indonesia 2005, Aktor Terpuji Festival Film Bandung 2006, dan Most Favourite Actor MTV Indonesia Movie Awards 2006.

Selain film, Nicholas Saputra juga pernah membintangi dua serial website, yaitu drama seri LINE bertajuk Nic and Mar yang tayang pada tahun 2015 dan mini serial drama asal Filipina berjudul Secret Ingredient yang tayang pada tahun 2024.

2. Model

Sebelum masuk ke industri film Indonesia, Nicholas Saputra merupakan seorang model. Ia diketahui pernah model peraga busana karya desainer Samuel Wattimena. Wajahnya yang tampan dan mempesona membuat Nicholas mendapat banyak tawaran menjadi model dan bintang iklan.

Setelah beberapa tahun berkarier di industri hiburan, Nicholas Saputra diketahui sempat menjadi model video klip, seperti Tentang Seseorang karya Anda (2002), Tak Mampu Mendua karya Kahitna (2003), Ingat Kamu karya Duo Maia (2008), sampai Nyaman Tak Cukup karya Raisa (2023).

Selain model video klip, Nicholas Saputra juga pernah menjadi bintang iklan sejumlah brand ternama, sebut saja Kanzler, Pantene, Skintific, dan masih banyak lagi.