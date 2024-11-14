Advertisement
HOT GOSSIP

Zee Tak Pacaran, sang Kakak Diduga Pacari Personel JKT48 

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |00:28 WIB
JAKARTA - Akhmad Rafa Al Farabi, putra sulung dari presenter Fadli Akhmad, mendadak menjadi perbincangan hangat usai foto mesra yang diduga dirinya bersama seorang wanita tersebar di aplikasi X. Isu tersebut semakin heboh usai diketahui bahwa wanita yang ada dalam fotoitu adalah anggota aktif JKT48, Flora Shafiqa.

Dalam foto yang beredar, pria yang akrab disapa Rafa itu terlihat sedang memangku seorang wanita. Banyak netizen yang meyakini bahwa perempuan tersebut adalah Flora, mengingat ciri khas penampilannya.

Meski tak ditampakkan wajah Rafa, foto tersebut mulai dibandingkan dengan unggahan sebelumnya milik Rafa, yang menunjukkan kemiripan dalam gaya pakaian dan lokasi.

Isu tersebut banyak disayangkan oleh para penggemar, sebab JKT48 memiliki peraturan “Golden Rules”, yang salah satunya melarang member aktif berpacaran.

