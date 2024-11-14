Lulus Indonesian Idol, Chintya Gabriella Siap Hadirkan Karya Inspiratif

JAKARTA - Chintya Gabriella kini resmi bergabung dengan label rekaman Wecord, membuka babak baru dalam perjalanan karier musiknya. Chintya, yang memulai kariernya sejak mengikuti ajang Indonesian Idol pada 2018, kini bertekad melangkah lebih jauh bersama label barunya, dengan harapan memperkaya karya-karyanya di industri musik Indonesia.

Chintya tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Senang sekali bisa bergabung dengan label Wecord, karena saya masih diberi kesempatan untuk eksplorasi lebih banyak di industri musik. Semoga karya-karya saya semakin inspiratif dan membawa gebrakan baru di dunia musik,” ujarnya dengan antusias.

Chintya Gabriella

Nama Chintya Gabriella pertama kali dikenal publik melalui Indonesian Idol musim kesembilan pada 2018. Meski perjalanannya terhenti di babak eliminasi kedua, Chintya terus berjuang untuk mengembangkan kariernya.

Pada 2019, ia merilis single perdana berjudul “Percaya Aku,” yang mendapat sambutan hangat dan sukses menampilkan ciri khas musikalnya kepada penikmat musik Indonesia.

Bergabungnya Chintya dengan Wecord diharapkan dapat membuka peluang baginya untuk mengeksplorasi lebih banyak genre dan memperdalam proses kreatif dalam menciptakan lagu-lagu yang menyentuh dan menginspirasi.

Para penggemar dapat menantikan karya-karya baru dari Chintya yang tidak hanya berbeda secara musikal tetapi juga membawa nuansa segar di industri musik Tanah Air.

Kehadiran Chintya Gabriella di Wecord diharapkan akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan musik Indonesia. Para pecinta musik tentu bisa menantikan karya-karya terbaru Chintya yang akan segera dirilis dalam waktu dekat.

