Aziz Hedra Raih Platinum di Singapura: Ini di Luar Ekspektasi

JAKARTA - Kabar baik kembali datang dari penyanyi Aziz Hedra. Single perdananya, Somebody’s Pleasure kembali mendapatkan Platinum di Singapura setelah sebelumnya mendapatkan 6 Platinum di Malaysia dan 4 Platinum di Indonesia.

Melihat lagunya yang terus mendapatkan dukungan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Malaysia dan Singapura, Aziz Hedra tidak dapat membendung kebahagiaannya.

“Alhamdulillah, ini di luar ekspektasi. Sungguh perasaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata,” ucap penyanyi kelahiran 20 Juni 2000 tersebut.

Aziz tidak menyangka kalau dirinya akan mendapat penghargaan lagi. Ia merasa sangat bersyukur lagunya bisa mendapat dukungan yang luar biasa dari para penggemar setianya di berbagai negara.

“Jujur, sejak awal aku tidak menyangka lagu ini bisa diterima di banyak negara. Melihat lagu ini diterima, aku menjadi semakin termotivasi untuk menyampaikan cerita-cerita baru yang dapat menyentuh hati pendengar,” tutur Aziz Hedra.

Peraihannya melalui lagu Somebody’s Pleasure ini sangat berharga bagi Aziz Hedra. Menurutnya, Somebody’s Pleasure bukan hanya sebuah lagu, namun juga sebuah karya yang punya makna mendalam bagi banyak orang.

“Semoga bisa menjadi soundtrack dalam hidup banyak orang di berbagai belahan dunia,” harapnya.

Sebagai informasi, Aziz Hedra merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia yang dikenal sebagai penyanyi cover lagu di media sosial sebelum terjun ke industri musik Indonesia di bawah naungan Sony Musik Indonesia.

Somebody’s Pleasure merupakan single perdana Aziz Hedra yang rilis pada 27 Januari 2023. Aziz diketahui sudah menulis lagu tersebut setahun sebelum Somebody’s Pleasure dirilis.

Setelah dirilis, Somebody’s Pleasure berhasil mendapat respon positif dari para pendengar. Lagu tersebut berhasil masuk ke tangga lagu Viral 50 Spotify Indonesia sebulan setelah dirilis. Tidak berhenti di situ, lagu tersebut juga masuk ke tangga lagu Viral 50 Spotify di 13 negara, seperti Malaysia, Filipina, dan masih banyak lagi.