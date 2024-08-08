Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Aziz Hedra Antusias Sambut Hadirnya Album Perdana

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Agustus 2024 |23:30 WIB
Aziz Hedra Antusias Sambut Hadirnya Album Perdana
Aziz Hedra Antusias Sambut Hadirnya Album Perdana (foto: ist)
JAKARTA Aziz Hedra akan menghadirkan album bertajuk Lesson Learned.  Aziz pun mengaku bangga dengan hadirnya album tersebut. Sebab, sebuah album adalah tanda penting musisi di belantika musik. 

Pada perilisan pada Jumat 9 Agustus 2024 akan ada penampilan Aziz Hedra menggunakan sound terbaik, dengan penampilan dari Mea sahira, Eltasya dan Kamga.

Aziz kini mempersiapkan semuanya agar hadirnya album perdana bisa sukses di belantika musik.

“Sekarang berdoa, dan nyusun pre rilis sesuai track dan prepere sebaik mungkin. Aku berharap sebisa mungkin agar semua track bisa bertemu dengan pendengarnya masing-masing,” ujarnya.

Aziz kemudian menjelaskan garis besar cerita yang hadir dalam albumnya. Semua lagu mengandung pesan cinta, bukan hanya kepada kekasih, tetapi juga sahabat dan keluarga.

“Benang merahnya adalah pelajaran yang sudah dipelajari, seperti pelajaran kehidupan di berbagai aspek, seperti percintaan, keluarga, pertemanan atau pun itu,” sambung Aziz Hedra.

