HOME CELEBRITY MUSIK

Massa Membludak, Konser Satu1n Jakarta Jadi Trending Topic di X

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |20:19 WIB
Massa Membludak, Konser Satu1n Jakarta Jadi Trending Topic di X
Konser Satu1n Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Massa berbondong-bondong menyaksikan konser Satu1n Jakarta yang merupakan kampanye akbar perdana pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (R1DO).

Konser tersebut digelar di Lapangan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis (14/11/2024) dan dimeriahkan band papan atas, Dewa 19. Kehadiran Ahmad Dhani cs sukses menyedot perhatian massa yang memadati venue konser.

Konser Satu1n Jakarta
Konser Satu1n Jakarta. (Foto: MNC Media)

RK bersama sang istri Atalia, serta Suswono ikut bernyanyi bersama Dewa 19 saat band tersebut membawakan lagu pertama mereka, Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia. Virzha sang vokalis kemudian melanjutkan penampilan mereka dengan menyanyikan Kamulah Satu-satunya.

Antusiasme tak hanya milik warga Jakarta yang menyaksikan langsung konser tersebut. Masyarakat yang menyaksikan konser itu lewat layar kaca maupun live streaming pun turut larut dalam euforia. 

Bahkan, konser Satu1n Jakarta semoat menjadi Trending Topic di X, pada Kamis (14/11/2024) sore. Sebagian besar pengguna X memuji sosok Ridwan Kamil sebagai calon pemimpin Jakarta yang memahami kebutuhan warganya.

Halaman:
1 2
