Dewa 19 Bawakan Lagu Kamulah Satu-satunya untuk R1DO di Konser Satu1n Jakarta

Dewa 19 Bawakan Lagu Kamulah Satu-satunya untuk R1DO di Konser Satu1n Jakarta. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Band Dewa 19 turut meramaikan kampanye akbar pertama pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono (R1DO), dalam konser Satu1n Jakarta. Virzha yang menjadi vokalis membawakan lagu spesial kepada pasangan tersebut.

Setelah membuka penampilan dengan membawakan lagu Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia, Virzha mengajak Ridwan Kamil dan Suswono untuk bergabung bersamanya di atas panggung.

Kemudian dalam penampilan kedua, Dewa19 membawakan lagu Kamulah Satu-satunya yang ditujukan untuk pasangan tersebut. "R1DO.. R1DO.. R1DO.. Kamulah satu-satunya," kata Virzha sambil menunjuk Ridwan Kamil dan Suswono.

Konser Satu1n Jakarta. (Foto: Okezone)

Ridwan Kamil terlihat sangat semangat saat lagu tersebut mulai dilantunkan Dewa19. Bahkan, mantan Gubernur Jawa Barat itu mengajak penonton bernyanyi bersama.

Tak lupa, Ridwan Kamil mengacungkan dua jari telunjuknya sebagai tanda nomor urutnya dalam pencalonan Gubernur Jakarta. Hal ini juga disambut oleh para penonton yang ikut bernyanyi.

Kampanye akbar pertama Ridwan Kamil dan Suswono di GOR Cendrawasih, Cengkareng, ini berhasil menggaet banyak masyarakat, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Tak hanya sajian dari artis ternama, terdapat beragam jajanan gratis yang disiapkan oleh pihak penyelenggara.

(SIS)