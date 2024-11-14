Advertisement
CELEBRITY

Penjualan Meningkat hingga 7,5 Kali Lipat di Shopee Live 11.11 Big Sale

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |14:30 WIB
Penjualan Meningkat hingga 7,5 Kali Lipat di Shopee Live 11.11 Big Sale
Ilustrasi live shopping. (Foto: dok freepik)
JAKARTA - Shopee menghadirkan kampanye 11.11 Big Sale yang telah berlangsung pada 14 Oktober - 11 November 2023 untuk mendukung para penjual dalam mengembangkan usahanya.

Dampak dari kampanye tahun ini terasa nyata dengan antusiasme pengguna yang luar biasa dan memberikan peningkatan signifikan dalam penjualan produk dari brand lokal dan UMKM.

Sebagai hasilnya, Shopee melaporkan penjualan produk dari brand lokal dan UMKM meningkat lebih dari 7,5 kali lipat di Shopee Live pada puncak kampanye 11.11 dibandingkan hari biasa, mencerminkan semakin tingginya minat pengguna untuk terlibat dan mempelajari produk lokal secara lebih interaktif.

Senior Director of Marketing Growth Shopee Indonesia Monica Vionna mengatakan, “Tahun ini kami melihat semakin tingginya minat konsumen untuk berbelanja brand lokal dan UMKM di sepanjang kampanye Shopee 11.11 Big Sale."

"Hal ini menjadi sumber semangat bagi kami untuk selalu berkolaborasi dan berinovasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis lokal, dan memperkuat koneksi antara penjual dan konsumen," ujarnya.

"Dengan pendekatan yang inklusif melalui fitur interaktif hingga program khusus, ke depannya kami berharap dapat terus menjadi rekan brand lokal dan UMKM untuk bertumbuh bahkan menembus pasar internasional," ucapnya.

