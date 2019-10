GIRL group asal Korea Selatan, GFRIEND, beberapa waktu lalu sukses menghentak K-Popers saat menggelar konser di Jakarta. Dalam konser yang dihelat di The Kasablanka, Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB, dan Umji menyanyikan beberapa lagu andalan mereka, di antaranya Me Gustas Tu dan Time For The Moon Night.

Saking memorable-nya, konser ini berhasil membuat para Buddy, sebutan untuk penggemar GFRIEND, rela merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli aneka merchandise GFRIEND dan menyiapkan tabungan jika suatu saat girl group asal Korea Selatan itu kembali ke Indonesia.

Nah, bagi kamu para Buddy yang tidak sempat menyaksikan penampilan GFRIEND, jangan bersedih karena Shopee akan memboyong girl group ini untuk kembali tampil LIVE di Jakarta dalam waktu dekat.

GFRIEND akan kembali menyapa dan menghiburmu di panggung spektakuler khas Shopee dengan berbagai penampilan dan kejutan spesial pada tanggal 10 November 2019 mendatang. GFRIEND siap membawakan lagu-lagu andalannya dengan koreografi yang memukau dan energik.

Selain bisa menyaksikan full performance dari girl group asal Korea Selatan satu ini, kamu juga berkesempatan untuk ngobrol bersama para personel GFRIEND yang tentunya akan berlangsung dengan hangat.

Kapan lagi kamu bisa mendapatkan kesempatan emas untuk langsung berinteraksi dengan Sowon dan kawan-kawan? Belum berhenti sampai di situ, Shopee juga akan menghadirkan games seru yang akan dimainkan oleh member GFRIEND bersama dengan para penggemarnya! Sungguh spektakuler, bukan?

Shopee yang selalu mengerti keinginan K-Popers akan membagikan undangan nonton GFRIEND LIVE di Jakarta tanggal 10 November 2019 untuk para fans! Nah, undangan ini tersedia dalam dua kategori, yaitu GOLD dan SILVER.

Pastinya, masing-masing kategori undangan akan memberikanmu keuntungan yang berbeda. Kalau kamu mendapatkan undangan kategori GOLD, tentu tempat duduk yang didapat akan lebih nyaman dan sangat strategis untuk melihat Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB, dan Umji di panggung.

Untuk mendapatkan undangan kategori ini, kamu bisa langsung menyerbu koleksi spesial K-Pop di Shopee, kemudian kamu akan langsung mendapatkan undangan GOLD untuk nonton GFRIEND LIVE di Jakarta! Tapi siap-siap, kamu harus ekstra cepat untuk memburu produk-produk K-Pop tersebut karena kategori undangan ini diperkirakan akan ludes dalam hitungan menit dan seat-nya sangat terbatas!

Nah, jangan khawatir kalau kamu kehabisan undangan kategori GOLD, tersedia pula undangan kategori SILVER! Cara mendapatkannya pun sangat gampang. Hanya dengan membeli produk koleksi spesial K-Pop di Shopee hanya dengan minimal belanja Rp150 ribu, kamu sudah berkesempatan untuk memenangkan lucky draw berhadiah undangan kategori SILVER ini!

Murah dan worth buying banget, kan? Perlu dicatat ya karena ini bersifat undian, maka kamu akan bersaing dengan semua Buddy di seluruh Indonesia! Makin banyak kamu menyelesaikan transaksi pembelian koleksi spesial K-Pop tersebut, maka makin besar pula kesempatanmu untuk memenangkan undangan nonton GFRIEND LIVE di Jakarta!

Semua koleksi spesial K-Pop ini dapat kamu temukan di Shopee dengan membuka halaman ini mulai tanggal 11 hingga 27 Oktober 2019. Pastikan kamu mengikuti semua media sosial Shopee, karena waktu penjualan produk koleksi spesial K-Pop akan diumumkan di sana. Siapkan dirimu untuk berburu produk-produk tersebut di Shopee, jangan sampai kehabisan karena kuotanya terbatas!

Sebagai seorang Buddy sejati, tentu kesempatan emas ini tidak boleh dilewatkan. Kembalinya girl group yang menyabet gelar sebagai best female group pada ajang Golden Disc Awards 2019 dan best dance performance pada Seoul Music Awards 2019 ini ke Indonesia pastinya akan membuatmu makin jatuh cinta dengan mereka.

Sudah makin nggak sabar untuk bertemu Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB, dan Umji lagi? Lagu apa saja nih yang kamu harapkan akan dibawakan oleh GFRIEND saat tampil live di Jakarta nanti?

Siap-siap standby di Shopee untuk memburu beragam koleksi spesial K-Pop yang dijual dari tanggal 11 hingga 27 Oktober 2019, pastikan kamu tidak kehabisan undangannya ya! (ADV)

https://www.youtube.com/embed/KPax472HSrg





(fmi)