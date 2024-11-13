Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Asakata Hadirkan Orkestrasi Dramatis di Single Yang Bergerak

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |00:30 WIB
Asakata Hadirkan Orkestrasi Dramatis di Single Yang Bergerak
Asakata Hadirkan Orkestrasi Dramatis di Single Yang Bergerak (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Asakata kembali lewat lagu terbaru berjudul Yang Bergerak. Lagu ini mengajak pendengar untuk terus bertahan dan maju, meskipun keadaan terasa sulit.

"Kehidupan adalah perjalanan penuh warna, dan setiap pengalaman, baik suka maupun duka, memiliki peran penting dalam membentuk kekuatan kita," ungkap trio asal Jakarta tersebut.

Kini Menjadi Trio Dalam penggarapan Yang Bergerak, Asakata kini terdiri dari tiga anggota. Mereka adalah Rangga Dirgantara sebagai vokalis dan penulis lagu, Rudye sebagai kibordis dan arranger, dan tambahan vokalis wanita, Agnes Salsabila, atau yang akrab dipanggil Lexy. 

Asakata
Asakata

Penambahan ini memungkinkan Asakata untuk mengeksplorasi kekuatan vokal Lexy yang unik. Alasan perubahan formasi ini, menurut Rudye, adalah agar Asakata dapat bereksplorasi lebih jauh dengan karakter suara yang saling melengkapi. 

"Dengan tambahan vokal Lexy, kami dapat menciptakan harmoni yang kontras namun indah," jelas Rudye.

Single Yang Bergerak adalah single kedua Asakata setelah debut mereka, Asa, yang dirilis pada 23 April 2023. Jeda yang cukup lama antara rilisan pertama dan kedua ini terjadi karena kesibukan masing-masing personel. Butuh tiga bulan untuk menyelesaikan lagu ini sesuai visi mereka.

Terinspirasi dari Puisi Menurut Rudye, proses kreatif Yang Bergerak dimulai dari bait puisi yang ditulis oleh Rangga. Puisi ini kemudian diolah menjadi sebuah lagu dengan dasar vokal dan piano. 

Dalam proses produksi, Asakata mengajak dua musisi tambahan, Rinaldy Hamid dan Chicha Adzhari, untuk memperkaya lagu dengan sentuhan orkestra, yang membuat komposisi lagu terasa lebih dalam.

Proses rekaman dilakukan di Brosstudio, Jakarta, dan Nirock Studio untuk bagian vokal. Rekaman ini dibantu oleh Bagus Aditya Nugroho dan Husni Mubarok untuk memastikan hasil maksimal.

Rangga dan Rudye menyebut Yang Bergerak sebagai bukti kedewasaan mereka dalam bermusik. Dengan aransemen orkestra dan duet vokal bersama Lexy, lagu ini memiliki kesan naratif yang kuat, seperti kisah dalam sebuah drama.

 

Halaman:
1 2
