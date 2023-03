SEOUL - Aktor Our Gap Soon, Kim So Eun dan Song Jae Rim, dikabarkan berpacaran setelah diduga liburan bersama ke Jepang, belum lama ini. Hal itu diketahui dari unggahan mereka di Instagram.

Meski tak mengunggah foto bersama, keduanya diketahui mendatangi tempat yang sama selama di Negeri Sakura tersebut. Isu pacaran berembus semakin kencang ketika ada tas wanita yang diduga milik Kim So Eun dalam foto Song Jae Rim.

Terkait rumor asmara tersebut, perwakilan kedua aktor ini pun merilis pernyataan resmi, pada 26 Maret 2023. "Rumor asmara Kim So Eun dengan Song Jae Rim tidak benar," ujar ASCENDIO selaku agensi sang aktris dikutip dari Soompi, Senin (27/3/2023).

Agensi itu menambahkan, setelah syuting Three Bold Siblings yang dibintangi Kim So Eun selesai tayang, dia liburan ke Jepang bersama beberapa staf drama tersebut. Agensi itu mengaku, tak tahu bahwa Song Jae Rim juga berada di Jepang saat itu.

"Namun karena kedua artis ini kebetulan ditangani stylist yang sama. Di sana mereka bertemu tanpa sengaja dan pergi ke Sanrio Puroland bersama-sama," kata agensi tersebut.

Pernyataan senada juga diungkapkan Saram Entertainment yang merupakan agensi Song Jae Rim. Mereka menegaskan bahwa rumor pacaran itu tidak benar dan tak sengaja bertemu di Jepang. "Jadi mereka tidak hanya berdua. Dalam liburan itu juga ada stylist mereka. Song Jae Rim dan Kim So Eun hanya berteman," ungkap agensi itu. Kim So Eun dan Song Jae Rim pertama kali dipertemukan dalam program We Got Married 4 pada 2015. Lewat program variety show MBC itu, mereka merasakan sensasi menjadi pengantin baru. Chemistry mereka kala itu, membuat banyak fans mengira keduanya berpacaran. Apalagi mereja semakin dekat saat membintangi drama Our Gap Soon yang tayang di SBS, pada 2016.*

