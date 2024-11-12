Advertisement
HOT GOSSIP

Masih Cinta, Andrew Andika Menyesal Sia-siakan Tengku Dewi

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |14:36 WIB
Masih Cinta, Andrew Andika Menyesal Sia-siakan Tengku Dewi
Masih Cinta, Andrew Andika Menyesal Sia-siakan Tengku Dewi (Foto: IG Andrew)
JAKARTA - Andrew Andika dan Tengku Dewi Putri kini berada di tengah proses perceraian yang dipicu oleh dugaan perselingkuhan Andrew. Di saat bersamaan, Andrew juga harus menjalani rehabilitasi akibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Usai masa rehabilitasinya, Tengku Dewi yang datang untuk menjemputnya. Sejak awal mengetahui kasus narkoba yang menjerat Andrew, Tengku Dewi tetap menunjukkan perhatian yang tulus terhadap suaminya, meski hatinya telah disakiti.

Andrew merasa tersentuh oleh kebesaran hati Tengku Dewi yang terus peduli padanya, bahkan setelah semua kesalahan yang ia lakukan. 

Andrew Andika dan Istri (IG)
Andrew Andika dan Istri (IG)

"Enggak nyangka, benar-benar besar banget hatinya (Tengku Dewi). Setelah semua yang sudah dilalui masih mau perhatian, masih mau peduli, setelah semua yang sudah aku lakukan ke dia," ujar Andrew dalam sebuah program televisi, Senin (11/11/2024).

Di saat-saat tersulitnya, Tengku Dewi selalu hadir di sisinya. "Sudah bikin sakit hati dia, segala macam. Tapi setiap aku ada masalah, dia selalu ada, dia bantu, dia benar-benar perhatian," lanjutnya.

Andrew mengenang momen-momen ketika Tengku Dewi datang menjenguknya di kantor polisi dan memastikan segala kebutuhannya tercukupi. 

"Dia nanya kabar aku, tanya kabar anak-anak. Terus dia bilang, 'kamu butuh apa? Mau dibawain makanan enggak? Mau dibawain baju?'."

 

