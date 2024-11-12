13 Artis Cantik yang Menikah dengan Polisi, No 7 dengan Aparat London

JAKARTA - Kehidupan para selebritis selalu menjadi sorotan, termasuk saat mereka menjalin hubungan dengan seseorang yang profesinya berbeda jauh dari dunia hiburan. Salah satunya ketika menikah dengan pria berseragam polisi, tentu hal tersebut menjadi tantangan baru bagi para artis dalam menjalani peran sebagai istri sekaligus figur publik.

Baru-baru ini, artis berparas menawan, Febby Rastanty dikabarkan menikah dengan seorang perwira polisi, Drajad Djumantara. Selain Febby, berikut adalah deretan artis cantik yang menikah dengan polisi dan resmi menjadi ibu Bhayangkari.

1. Febby Rastanty

Artis cantik yang dikenal melalui grup vokal Blink ini resmi menikah dengan Drajad Djumantara pada 9 November 2024. Pria yang akrab disapa Ajat tersebut merupakan seorang perwira polisi yang menjabat sebagai Kasubnit IV Satreskrim di Polsek Taman Sari, Jakarta Barat.

Sebelumnya, keduanya telah menggelar acara lamaran pada Oktober 2024 lalu. Meski jarang mengumbar kebersamaan, Febby dan Ajat diketahui telah lama menjalin hubungan.

2. Kadek Devi

Wanita yang sering berperan dalam film layar kaca Indonesia ini resmi menikah dengan AKP Dewa Yoga pada 1 September 2015. Yoga pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Kediri, Jawa Timur, dan merupakan putra Kapolda Sulawesi. Bahkan kini ia digadang akan berpangkat kompol, setara dengan Mayor Teddy Indra Wijaya.

Semenjak menikah, Kadek Devi pun mulai meninggalkan dunia akting untuk fokus mengurus buah hati dan mendampingi sang suami. Mantan gadis sampul tersebut juga sering membagikan aktivitasnya mengenakan seragam istri Bhayangkari di Instagram pribadinya.

3. Uut Permatasari

Penyanyi dangdut pemilik goyang ngecor ini resmi menikah dengan AKBP Tri Goffarudin pada 16 Februari 2015. Suami Uut tersebut menjabat sebagai Kabag Binkar Ro SDM Polda Bali pada 5 Januari 2023 lalu.

Setelah menikah, Uut memang masih menerima tawaran pekerjaan sebagai bintang tamu atau tampil di acara off air. Namun, hal itu bukan menjadi prioritas utamanya, karena ia lebih fokus pada keluarga.

4. Tata Janeeta

Pelantun “Sang Penggoda” ini resmi menikah dengan AKBP Raden Brotoseno pada 2020. Raden Brotoseno sendiri merupakan polisi yang pernah menjabat sebagai penyidik Madya di Dittipitsiber Bareskrim Polri.

Usai menikah, Tata tak lagi aktif bernyanyi, ia nampak menikmati waktu bersama keluarga kecilnya dan cukup aktif dalam peranannya sebagai ibu Bhayangkari.

5. Yeni Inka

Pedangdut dengan julukan ratu ambyar Indonesia ini resmi menikah dengan Briptu Khrisna Sakti pada 25 Oktober 2022. Pernikahan keduanya dianugerahi seorang putri bernama Kyle Yumma Yhara Shakti.

Meskipun telah menjadi Ibu Bhayangkari, suami Yeni tetap mendukung karir sang istri yang masih aktif dalam bernyanyi.