HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Kariernya Meredup Usai Terjerat Hukum, No 1 Kasus Hap

Brigitta Putri , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |17:01 WIB
6 Artis Kariernya Meredup Usai Terjerat Hukum, No 1 Kasus Hap
6 Artis Kariernya Meredup Usai Terjerat Hukum, No 1 Kasus Hap (Foto: ist)
JAKARTA - Menjadi seorang artis dan berkarier di industri hiburan tidaklah mudah. Sebagai seorang artis, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan agar dapat tetap bertahan di industri hiburan, salah satunya adalah menghindari permasalahan yang berhubungan dengan hukum.

Sejumlah artis harus menelan pahitnya realita setelah terjerat dengan permasalahan hukum dan membuat mereka kehilangan karier dan popularitas yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Berikut 6 artis yang kariernya meredup usai terjerat kasus hukum.

6 Artis Kariernya Meredup Usai Terjerat Hukum, No 1 Kasus Hap

6. Tessy

Tessy Srimulat
Tessy Srimulat

Aktor sekaligus pelawak yang pernah tergabung dalam grup lawak Srimulat, Tessy, harus merasakan pahitnya kehidupan karena kariernya terus meredup sejak terjerat kasus narkoba pada 2014 silam. Saat ditangkap, Tessy bahkan sempat nekat ingin mengakhiri hidup dengan meminum cairan pembersih lantai. Untungnya, ia masih bisa diselamatkan.

Setelah bebas, Tessy mengalami kesulitan untuk kembali berkarier di industri hiburan dan sempat menganggur selama 6 bulan. Kehidupannya berubah menjadi lebih baik setelah ditolong oleh seorang pejabat. Saat ini, Tessy juga sedang berusaha untuk hidup lebih sehat dan menjauhi narkoba.

5. Roro Fitria

Roro Fitria (IG)
Roro Fitria (IG)

Aktris dan DJ kontroversial, Roro Fitria, juga sempat terjerat kasus narkotika pada tahun 2018 silam. Roro ditangkap terkait kepemilikan sabu dan divonis 4 tahun penjara. Akan tetapi, Roro dibebaskan pada 2 tahun kemudian karena kebijakan pembebasan napi pemerintah selama pandemi tahun 2020 silam.

Semenjak ditangkap, nama Roro Fitria sudah jarang terdengar di jagat industri hiburan. Dilihat dari media sosialnya, belakangan Roro sedang disibukkan dengan bisnis dan pekerjaan politiknya. Ia pun mengubah penampilannya menjadi lebih tertutup.

4. Lidya Pratiwi

Maria Eleanor Alias Lidya Pratiwi
Maria Eleanor Alias Lidya Pratiwi

Aktris cantik Lidya Pratiwi sempat menghebohkan masyarakat setelah ditangkap atas kasus pembunuhan terhadap kekasihnya, Naek Gonggom Hutagalung, pada tahun 2006 silam. Lidya pun divonis hukuman 14 tahun penjara.

Setelah bebas pada tahun 2018, aktris yang sudah berganti nama menjadi Maria Eleanor tersebut mengaku kesulitan untuk kembali berkarier di industri hiburan dan mencoba segala jenis pekerjaan untuk bertahan hidup. Ia diketahui sudah kembali ke industri hiburan dengan tampil di acara Status Selebritis pada tahun 2020.

 

Halaman:
1 2 3
