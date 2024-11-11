Lagu Lamanya Kembali Viral, Kabar Gita Gutawa Bikin Netizen Penasaran

JAKARTA - Gita Gutawa mendadak menjadi sorotan netizen di media sosial. Setelah lama tak muncul di layar kaca, banyak yang penasaran dengan kabar terbaru pelantun "Kembang Perawan" ini.

Perbincangan ini bermula ketika salah satu lagu lama Gita Gutawa kembali viral di media sosial X. Para netizen bernostalgia dengan lagu-lagu Indonesia yang hits pada masanya, termasuk "Harmoni Cinta" dari Gita Gutawa. Lagu ini mengingatkan warganet akan kualitas vokal dan musikalitas Gita, putri dari komposer terkenal, Erwin Gutawa.

“‘Harmoni Cinta’ Gita Gutawa masih jadi lagu paling magical buat gue, terutama bagi penikmat orkestra. Dari judulnya aja udah cantik banget,” tulis seorang pengguna media sosial, Senin (11/11/2024).

Selain nostalgia dengan lagu-lagunya, banyak netizen yang penasaran dengan keberadaan Gita Gutawa, yang kini jarang tampil di acara musik. Meskipun memiliki akun Instagram, Gita terbilang jarang membagikan aktivitas atau kabar terbarunya.

“Kabar terakhirnya gimana ya? Terakhir update Instagram dua tahun lalu,” tulis akun @ke*******.