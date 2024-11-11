Andrew Andika Lebih Rajin Salat Usai Terjerat Kasus Narkoba

JAKARTA - Andrew Andika lebih rajin salat usai terjerat kasus narkoba. Perubahan tersebut diungkapkan sendiri oleh istri sang aktor, Tengku Dewi Putri kepada awak media, pada 11 November 2024.

“Setelah selesai rehabilitasi, saya melihat, dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dari yang aku lihat, dia jadi lebih rajin salat sekarang,” ujar Tengku Dewi saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin (11/11/2024).

Tengku Dewi Putri juga buka suara terkait alasannya menjemput Andrew Andika di pusat rehabilitasi narkoba. Dia mengaku, diminta langsung oleh mertuanya untuk menjemput sang suami.

“Karena mertua saya juga sudah tua kan. Jadi mereka meminta tolong kepada saya untuk menjemput Andrew,” kata ibu dua anak itu menambahkan.

Selain itu, Tengku Dewi berusaha menurunkan egonya demi kepentingan kedua anak mereka. Dia beralasan, kebahagiaan anak adalah prioritasnya.