Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andrew Andika Lebih Rajin Salat Usai Terjerat Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |12:25 WIB
Andrew Andika Lebih Rajin Salat Usai Terjerat Kasus Narkoba
Andrew Andika Lebih Rajin Salat Usai Terjerat Kasus Narkoba. (Foto: Instagram/@andrewandika)
A
A
A

JAKARTA - Andrew Andika lebih rajin salat usai terjerat kasus narkoba. Perubahan tersebut diungkapkan sendiri oleh istri sang aktor, Tengku Dewi Putri kepada awak media, pada 11 November 2024. 

“Setelah selesai rehabilitasi, saya melihat, dia menjadi pribadi yang lebih baik. Dari yang aku lihat, dia jadi lebih rajin salat sekarang,” ujar Tengku Dewi saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada Senin (11/11/2024).

Tengku Dewi Putri juga buka suara terkait alasannya menjemput Andrew Andika di pusat rehabilitasi narkoba. Dia mengaku, diminta langsung oleh mertuanya untuk menjemput sang suami.

“Karena mertua saya juga sudah tua kan. Jadi mereka meminta tolong kepada saya untuk menjemput Andrew,” kata ibu dua anak itu menambahkan.

Selain itu, Tengku Dewi berusaha menurunkan egonya demi kepentingan kedua anak mereka. Dia beralasan, kebahagiaan anak adalah prioritasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180004/andrew_andika-nhRG_large.jpg
Andrew Andika Resmi Lepas Status Duda, Pamer Buku Nikah di Depan Kakbah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178200/andrew_andika-sif8_large.jpg
Andrew Andika Bantah Tuduhan Tengku Dewi Putri soal Tak Nafkahi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155425/andrew_andika-4XuD_large.jpg
Tunangan, Andrew Andika Minta Doa Jelang Menikahi Vio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/33/3155421/andrew_andika-E0s1_large.jpg
Respons Andrew Andika Dituding Cowok Redflag Usai Cerai dari Tengku Dewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/33/3138017/andrew_andika-2Z3r_large.jpg
Move On, Andrew Andika Sudah Kenalkan Pacar Baru ke Orangtua dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3115137/andrew_andika-KbNn_large.jpg
Andrew Andika Akui Punya Pacar Baru, 2 Bulan setelah Cerai dari Tengku Dewi Putri
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement