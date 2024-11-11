Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mirelle G Edith Lukis Perjalanan Hidup yang Emosional di Single Ini Tak Biasa

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |02:50 WIB
Mirelle G Edith Lukis Perjalanan Hidup yang Emosional di Single Ini Tak Biasa
Mirelle G Edith Lukis Perjalanan Hidup yang Emosional di Single Ini Tak Biasa (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Mirelle G. Edith melalui single terbarunya berjudul Ini Tak Biasa menggambarkan perasaan penuh dengan campuran emosi. Lagu ini dihadirkan sebagai bentuk pengingat perjalanan hidupnya

“Lagu ini mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap hal dalam hidup, bahkan perasaan paling kelam sekalipun, punya waktunya sendiri untuk berlalu,” ujar Mirelle. “Kelam akan kembali cerah, atau mungkin lebih baik lagi,” tambahnya.

Dalam Ini Tak Biasa, Mirelle menggambarkan perjalanan emosional mendalam menggunakan elemen-elemen alam. Suara hujan melambangkan kesedihan, dedaunan yang jatuh mencerminkan kebimbangan, sedangkan langit biru dan kicauan burung menggambarkan harapan. 

Mirelle G Edith Lukis Perjalanan Emosional di Single Ini Tak Biasa
Mirelle G Edith Lukis Perjalanan Emosional di Single Ini Tak Biasa

Semua lirik dalam lagu ini ditulis oleh Mirelle sendiri, dan ia turut melibatkan Lafa Pratomo sebagai produser hingga tahap mastering, yang berlangsung dengan lancar. Keterlibatan penuh dari seluruh tim membuat mereka benar-benar memahami apa yang ingin disampaikan oleh Mirelle melalui lagu ini.

