Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akhirnya, Azizah Salsha dan Pratama Arhan Tak Lagi LDR

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |07:01 WIB
Akhirnya, Azizah Salsha dan Pratama Arhan Tak Lagi LDR
Akhirnya, Azizah Salsha dan Pratama Arhan Tak Lagi LDR (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Azizah Salsha dan pesepakbola Pratama Arhan akhirnya dapat bertemu kembali setelah beberapa bulan menjalani hubungan jarak jauh. Arhan, yang berkarier di Suwon FC, Korea Selatan, kini berada di Indonesia, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama.

Keduanya sempat menjadi sorotan publik akibat rumor perselingkuhan yang menerpa hubungan mereka. Namun, meski jarang mengunggah foto atau video bersama, kini Azizah dan Arhan terlihat mesra dalam beberapa momen.

Arhan, yang diperkirakan hanya sementara berada di Indonesia karena kontraknya dengan Suwon FC masih berjalan, tampak menghadiri acara sebuah brand skincare yang menunjuknya sebagai brand ambassador, bersama Thariq Halilintar.

Akhirnya, Azizah Salsha dan Pratama Arhan Tak Lagi LDR
Akhirnya, Azizah Salsha dan Pratama Arhan Tak Lagi LDR

Dalam acara tersebut, Arhan tampil gagah mengenakan tuxedo hitam, sementara Azizah tampil anggun dan elegan. Ia bahkan mengunggah foto Arhan di atas panggung bersama Thariq, menunjukkan kebanggaannya sebagai istri. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173274/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-DBvF_large.jpg
Pratama Arhan Bacakan Ikrar Talak, Resmi Cerai dari Azizah Salsha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/33/3173019/pratama_arhan-ofN1_large.jpg
Pratama Arhan Foto Mesra dengan Selebgram Putri Azzralea, Netizen Duga Hanya Editan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/33/3170445/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-JPAO_large.jpg
Nasib Rumah Tangga Pratama Arhan dan Azizah Salsha Ditentukan Akhir Bulan Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168894/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-5RKO_large.jpg
Pratama Arhan dan Azizah Salsha Diisukan Rujuk, PA Tigaraksa Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/33/3165749/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-noMt_large.jpg
Ternyata, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Pisah Rumah sejak September 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/33/3165738/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-Vo52_large.jpg
3 Alasan Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha, Salah Satunya karena Tak Nurut
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement