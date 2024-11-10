Akhirnya, Azizah Salsha dan Pratama Arhan Tak Lagi LDR

JAKARTA - Azizah Salsha dan pesepakbola Pratama Arhan akhirnya dapat bertemu kembali setelah beberapa bulan menjalani hubungan jarak jauh. Arhan, yang berkarier di Suwon FC, Korea Selatan, kini berada di Indonesia, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama.

Keduanya sempat menjadi sorotan publik akibat rumor perselingkuhan yang menerpa hubungan mereka. Namun, meski jarang mengunggah foto atau video bersama, kini Azizah dan Arhan terlihat mesra dalam beberapa momen.

Arhan, yang diperkirakan hanya sementara berada di Indonesia karena kontraknya dengan Suwon FC masih berjalan, tampak menghadiri acara sebuah brand skincare yang menunjuknya sebagai brand ambassador, bersama Thariq Halilintar.

Dalam acara tersebut, Arhan tampil gagah mengenakan tuxedo hitam, sementara Azizah tampil anggun dan elegan. Ia bahkan mengunggah foto Arhan di atas panggung bersama Thariq, menunjukkan kebanggaannya sebagai istri.