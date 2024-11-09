Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raline Shah Sempat Posting Foto Bareng Pacar, Tapi

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |12:01 WIB
Raline Shah Sempat Posting Foto Bareng Pacar, Tapi
Raline Shah Sempat Posting Foto Bareng Pacar, Tapi (Foto: IG Raline)
JAKARTA -

Raline Shah Sempat Posting Foto Bareng Pacar, Tapi
Raline Shah Sempat Posting Foto Bareng Pacar, Tapi

sudah memiliki kekasih, namun ia memilih untuk tidak mengumbar identitasnya ke publik. Beberapa kali terlihat mengunggah foto bersama teman-teman pria, seperti Seungri hingga Brian Armstrong, ternyata hubungan asmara Raline saat ini tetap dirahasiakan.

Raline menjelaskan bahwa dia sengaja tidak memposting foto bersama kekasihnya. Ketika ia sempat membagikan foto bersama sang pacar saat acara perpisahan dengan Presiden Jokowi, sang kekasih justru memintanya untuk menghapus foto tersebut.

"Kadang yang lebih dekat malah tidak diposting. Kemarin aku sebenarnya ingin posting foto sama pacar saat momen perpisahan dengan Jokowi," kata Raline dalam kanal YouTube Denny Sumargo.

Saat itu, Raline mengunggah dua foto di Instagram. Di slide kedua, terdapat foto bersama pacar dan Presiden Jokowi. Namun, tak lama kemudian, sang pacar meminta agar foto tersebut dihapus.

"Itu kan acara perpisahan Pak Jokowi setelah 10 tahun menjabat. Aku ingin mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal. Jadi ada foto aku sama pacar dan Pak Jokowi di slide kedua. Dia malah minta aku hapus," jelasnya.

Pacar Raline merasa kurang nyaman fotonya muncul di Instagram, mengingat Raline adalah public figure yang kerap menjadi sorotan. Awalnya, Raline hanya berencana menghapus foto yang ada kekasihnya saja. 

 

