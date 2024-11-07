Denny Sumargo Sudah Izin Dokumentasikan Pertemuan di Rumah Farhat Abbas, Tapi

JAKARTA - Pengacara Farhat Abbas resmi melaporkan aktor dan YouTuber Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis (7/11/2024). Farhat melaporkan Denny dengan tuduhan diskriminasi ras dan ujaran kebencian, yang merupakan buntut dari perdebatan mereka di media sosial.

Perselisihan bermula saat Denny, atau yang akrab disapa Densu, menyindir Farhat dengan kata "tae" di media sosial. Farhat kemudian merespons dengan kata "hajar," yang ditanggapi Densu dengan datang langsung ke rumah Farhat untuk mengklarifikasi tantangan tersebut. Dalam pertemuan itu, terjadi percakapan yang menurut Farhat mengandung unsur ujaran kebencian.

Sebelum mendatangi rumah Farhat, Densu memang sempat meminta izin untuk membawa timnya dengan kamera untuk merekam pertemuan. Namun, Farhat yang awalnya melarang media masuk ke rumahnya, mengaku tidak nyaman dengan sikap Densu yang ia anggap terkesan sombong saat bertamu.

Denny Sumargo Sudah Izin Dokumentasikan Pertemuan di Rumah Farhat Abbas, Tapi

"Walaupun sudah izin, tapi bukan dengan gaya songongnya itu. Saya juga nggak tahu kalau Denny lagi live. Tiba-tiba dia bertindak begini, saya nggak tahu," ujar Farhat Abbas di Polres Jakarta Selatan.

Farhat juga mengaku tidak mengetahui siapa sebenarnya orang yang masuk bersama Densu saat di depan rumahnya, mengira orang tersebut adalah awak media karena bukan ia yang membuka pintu.

Konflik antara keduanya dimulai dari sindiran pedas Denny yang direspons Farhat dengan tantangan. Farhat mengungkapkan bahwa kata "hajar" yang ia ucapkan bukan berarti memukul secara fisik, melainkan singkatan dari "hukum jamin rakyat."

"Hajar itu maksudnya hukum jamin rakyat, bukan hajar dalam arti memukul. Saya tidak pernah berpikir untuk benar-benar memukul orang," jelas Farhat.

Setelah mendengar penjelasan Farhat, Denny memutuskan pamit dan menganggap permasalahan telah selesai. “Kalau begitu saya pulang, saya izin. Saya anggap masalah ini sudah selesai karena tujuan saya datang hanya untuk memastikan soal klarifikasi tadi,” ucap Denny.