Quincy Jones, Produser Legendaris Wafat di Usia 91 Tahun

LOS ANGELES - Quincy Jones produser yang telah berkolaborasi dengan Frank Sinatra, Michael Jackson, dan Will Smith, meninggal dunia pada usia 91 tahun. Menurut pernyataan dari Arnold Robinson, publisisnya, Jones wafat pada Minggu malam di rumahnya di kawasan Bel Air, Los Angeles, dikelilingi oleh keluarganya.

“Kami harus mengabarkan berita duka ini dengan hati yang berat. Meski kehilangan ini sangat besar bagi keluarga kami, kami merayakan kehidupan luar biasa yang telah ia jalani. Kami tahu tak akan pernah ada sosok lain seperti dia,” ungkap keluarganya dalam pernyataan resmi seperti dilansir The Guardian.

Jones merupakan salah satu tokoh paling berpengaruh di industri musik dan budaya pop abad ke-20. Ia terkenal sebagai produser album Michael Jackson, seperti Off the Wall, Thriller, dan Bad pada 1980-an, yang mengokohkan Jackson sebagai bintang pop terbesar sepanjang masa. Jones juga menghasilkan karya untuk artis legendaris lainnya, termasuk Sinatra, Aretha Franklin, dan Donna Summer.

Tak hanya menjadi produser, Jones juga sukses sebagai komposer musik film, penggubah lagu jazz, dan musisi serba bisa yang mahir memainkan berbagai alat musik, terutama trompet dan piano. Pada 1990, ia mendirikan perusahaan produksi TV dan film yang kemudian menghasilkan serial populer The Fresh Prince of Bel-Air.