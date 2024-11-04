Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Series Catatan Akhir Sekolah Kembali Tayang di GTV Hari Ini

Novita Melieyana , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |20:20 WIB
Series <i>Catatan Akhir Sekolah</i> Kembali Tayang di GTV Hari Ini
Series Catatan Akhir Sekolah Kembali Tayang di GTV Mulai Hari Ini. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Series Catatan Akhir Sekolah akan membawa Anda kembali ke masa-masa SMA yang penuh cerita, kenangan, dan perjuangan. Series ini diadaptasi dari film populer berjudul serupa yang dirilis pada 2005.

GTV menggandeng Fallissa Putri dan Aaron Hart untuk menggarap skenario series ini. Sementara kursi sutradara diserahkan kepada Andibachtiar Yusuf. 

Series Catatan Akhir Sekolah bercerita tentang perjuangan tiga sahabat yang tergabung dalam band The Great Kisser. Sebelum lulus, Javit (Arya Mohan) pentolan band itu berambisi tampil di pensi sekolah. 

Sementara itu, Anggita (Azela Putri) ketua OSIS di SMA tersebut berniat menjadikan pensi sekolah sebagai proyek besar yang akan memperkuat CV-nya untuk masuk universitas impian. 

Namun keinginan Javit dan Anggita harus menghadapi tantangan besar, karena pensi di sekolah itu mati suri akibat kerusuhan di masa lalu. Tidak mudah bagi mereka untuk meyakinkan pihak sekolah untuk mendukung pelaksanaan pensi. 

