Biodata dan Agama Nancy Ajram, Penyanyi Cantik Asal Lebanon yang Lagunya Sempat Dikira Sholawat

Biodata dan Agama Nancy Ajram, Penyanyi Cantik Asal Lebanon yang Lagunya Sempat Dikira Sholawat. (Foto: Instagram/@nancyajram)

JAKARTA - Biodata dan Agama Nancy Ajram, penyanyi Lebanon yang lagunya viral di Indonesia. Minggu lalu, Ajram sempat viral di platform X berkat lagu Ya Tabtab Wa Dalla yang dirilisnya pada 21 Februari 2006.

Band gambus Nissa Sabyan kemudian membawakan lagu tersebut dalam program Ramadhan salah satu TV nasional. Pada akhirnya, banyak content creator muslim Tanah Air yang mengcover lagu tersebut hingga akhirnya viral di media sosial.

Biodata dan Agama Nancy Ajram. (Foto: Instagram/@nancyajram)

Namun setelah Ya Tabtab Wa Dalla viral, banyak content creator yang kemudian mengungkap fakta bahwa lagu tersebut bukanlah sholawat, melainkan lagu Pop berbahasa Arab yang bercerita tentang kemarahan seorang perempuan pada kekasihnya.

Pada akhirnya, banyak warganet yang penasaran dengan sosok Nancy Ajram yang lagu-lagunya viral di Indonesia. Yuk, mengenal lebih dekat sosok penyanyi cantik asal Lebanon ini.

Biodata dan Agama

Nancy Nabil Ajram lahir di Ashrafieh, Lebanon, pada 16 Mei 1983. Dengan begitu, saat ini dia sudah berusia 41 tahun. Ia merupakan salah satu penyanyi paling berpengaruh di industri musik Lebanon hingga Timur Tengah.

Nancy merupakan anak sulung dari pasangan Nabil Ajram dan Raymonda Aoun yang merupakan penganut Kristen Ortodoks. Dia memiliki satu orang adik perempuan bernama Nadine dan adik laki-laki bernama Nabil Jr.

Tak hanya dikenal sebagai penyanyi, Nancy Ajram juga ditunjuk sebagai duta Goodwill Regional UNICEF untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara berkat dedikasinya dalam kegiatan sosial dan perlindungan anak.

Perjalanan Karir

Nancy Ajram memulai kariernya sebagai penyanyi di usia 15 tahun dengan merilis album debut ‘Mihtagalak’, pada 1998. Namanya melambung karena kontroversi, ketika merilis Akhasmak Ah pada Februari 2003.

Pemicunya, video klip lagu tersebut mengilustrasikan Nancy sebagai manajer kafe yang menari untuk menggoda para pelanggannya. Namun kontroversi itu tak membuat namanya tenggelam.

Biodata dan Agama Nancy Ajram. (Foto: Instagram/@nancyajram)

Album ‘Ah W Noss’ yang dirilis Nancy Ajram pada 14 April 2004 mendapat sambutan hangat dari penggemar musik Timur Tengah. Dia bahkan meraih penghargaan sebagai Artis Timur Tengah Terpopuler berkat album ‘Bitfakkar Fi Eih’ yang dirilis pada 2008.

Karir Nancy terus menanjak dengan album-album lainnya, termasuk ‘El Omr’ yang dirilisnya pada 2020. Namanya juga dikenal publik Indonesia berkat lagu Ya Tabtab Wa Dalla.