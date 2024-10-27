9 Artis Indonesia Punya Rumah di Gang Sempit

JAKARTA - Artis Indonesia Punya Rumah di Gang Sempit akan dibahas dalam artikel ini. Walaupun kerap diasosiasikan dengan kehidupan glamor, namun tidak semua selebriti memilih tinggal di perumahan mewah.

Banyak dari mereka justru memilih hunian di kawasan padat penduduk, di mana mereka bisa lebih dekat dengan masyarakat dan menjalani kehidupan sederhana. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone.

9 Artis Indonesia Punya Rumah di Gang Sempit

1.Opie Kumis

Artis Indonesia Punya Rumah di Gang Sempit. (Foto: Opie Kumis/VINDES)

Komedian Opie Kumis memilih tinggal di kawasan pemukiman padat di Jakarta. Rumahnya sederhana dengan desain minimalis dan dikelilingi kandang hewan peliharaan seperti ayam, kelinci, dan burung. Meskipun memiliki potensi untuk membeli hunian mewah, sang komedian lebih memilih kehidupan bersahaja di mana ia sering berinteraksi dengan tetangga.

2.Yati Surachman

Artis Indonesia Punya Rumah di Gang Sempit. (Foto: Yati Surachman/Silet)

Artis Indonesia punya rumah di gang sempit selanjutnya adalah Yati Surachman. Dia menghuni sebuah rumah mungil di pemukiman padat penduduk dengan pagar rendah yang memudahkan tetangga untuk berkunjung. Di halaman, ia menanam berbagai jenis tanaman yang memberikan kesan asri. Sikap ramah dan kepribadiannya yang hangat membuatnya dicintai oleh masyarakat sekitar.

3.Ayu Ting Ting

Artis Indonesia Punya Rumah di Gang Sempit. (Foto: Okezone)

Ayu Ting Ting merupakan salah satu pedangdut Tanah Air dengan penghasilan miliaran rupiah per tahun. Meski begitu, dia bertahan di hunian lamanya di kawasan Depok yang terletak di gang sempit. Meski begitu, rumah tersebut cukup luas dengan desain modern. Tinggal di kawasan padat penduduk membuat Ayu kerap beriteraksi dengan warga sekitar.

4.Mpok Atiek

Artis Punya Rumah di Gang Sempit. (Foto: Mpok Atiek/YouTube)

Artis Indonesia punya rumah di gang sempit selanjutnya adalah Mpok Atiek. Sang komedian memilih tinggal di hunian sederhana di kawasan Condet, Jakarta Timur. Rumah sederhana sang komedian dipenuhi barang-barang yang memberikan kesan hangat dan akrab. Ia menikmati kehidupan sederhana dan merasa lebih nyaman tinggal di tengah komunitas, jauh dari kesan glamor.

5.Ucok Baba

Artis Indonesia Punya Rumah di Gang Sempit. (Foto: Ucok Baba/YouTube)

Komedian Ucok Baba memiliki rumah sederhana dikelilingi pagar rendah dan hanya bisa diakses satu mobil. Desain interior rumah sang komedian minimalis dengan warna cerah. Ucok Baba memilih tinggal di lingkungan yang akrab dan bersahabat, menciptakan kesan kehangatan di tengah keramaian pemukiman.