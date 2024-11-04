Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Rindu Anak, Ingin Tidur Lagi Bersama

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |08:01 WIB
Paula Verhoeven Rindu Anak, Ingin Tidur Lagi Bersama
Paula Verhoeven Rindu Anak, Ingin Tidur Lagi Bersama (Foto: IG Paula)
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven mengungkapkan kerinduannya terhadap kedua anaknya, Kiano dan Kenzo, melalui unggahan di Instagram. Ia membagikan foto bersama mereka, sambil menulis pesan bahwa ia sangat merindukan kehadiran anak-anaknya.

Paula juga menyatakan keinginannya untuk tidur bersama dengan kedua anaknya. Dalam beberapa waktu terakhir, Paula memang sering membagikan momen kebersamaan dengan Kiano dan Kenzo. 

Namun, belum diketahui apakah ia benar-benar tidur bersama mereka, mengingat kedua anaknya saat ini dikabarkan tinggal bersama Baim Wong di tengah proses perceraiannya.

Paula Verhoeven Rindu Anak: Ingin Tidur Lagi Bersama
Paula Verhoeven Rindu Anak: Ingin Tidur Lagi Bersama

"Mama kangen sekali, ingin bobo sama anak-anak saleh Mama lagi. Allahumma Barik," tulis Paula di akun @paula_verhoeven pada Sabtu (2/11/2024).

Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Alvon Kurnia Palma, Paula mengungkapkan dua poin penting dalam sidang cerainya dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (30/10/2024).

Pertama, Paula menyatakan ketidaknyamanannya karena sidang perceraiannya digelar secara terbuka, yang menurutnya membuat masalah rumah tangga mereka terekspos ke publik. Kedua, Paula merasa aksesnya untuk bertemu dengan anak-anak dipersulit.

Di sisi lain, Baim Wong membantah tuduhan tersebut. Baik melalui media sosialnya maupun saat hadir di persidangan, Baim menegaskan bahwa ia tidak pernah membatasi pertemuan Paula dengan anak-anak mereka. 

Baim menyatakan bahwa ia merasa tersudut oleh tuduhan ini dan menegaskan bahwa ia selalu memberikan kebebasan bagi Paula untuk bertemu dengan anak-anak kapan saja.

"Iya, merasa tersudut, karena orang yang enggak tahu malah jadinya kita terlihat seperti orang jahat," ungkap Baim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177456/paula_verhoeven-W3aQ_large.jpg
Pulang Umrah, Paula Verhoeven Bahas soal Karma dan Luka Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152446/paula_verhoeven-XigI_large.jpg
Tangis Haru Paula Verhoeven Hadiri Kelulusan Kiano dan Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150544/paula_verhoeven-cnJd_large.jpg
Tuduhan Istri Durhaka Tak Terbukti, Baim Wong Harus Beri Nafkah untuk Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150493/paula_verhoeven-21s3_large.jpg
Paula Verhoeven Pasrah Lepas Hak Asuh Anak: Mama sudah Berusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142973/paula_verhoven-O4cy_large.JPG
Potret Paula Verhoeven di Indonesia Fashion Week 2025, Kali Ini Jadi Desainer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141640/paula_verhoeven-3kz1_large.jpg
Kangen Berat, Kiano Tiger Wong Cium dan Tidur Dipelukan Paula Verhoeven
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement