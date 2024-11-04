Paula Verhoeven Rindu Anak, Ingin Tidur Lagi Bersama

JAKARTA - Paula Verhoeven mengungkapkan kerinduannya terhadap kedua anaknya, Kiano dan Kenzo, melalui unggahan di Instagram. Ia membagikan foto bersama mereka, sambil menulis pesan bahwa ia sangat merindukan kehadiran anak-anaknya.

Paula juga menyatakan keinginannya untuk tidur bersama dengan kedua anaknya. Dalam beberapa waktu terakhir, Paula memang sering membagikan momen kebersamaan dengan Kiano dan Kenzo.

Namun, belum diketahui apakah ia benar-benar tidur bersama mereka, mengingat kedua anaknya saat ini dikabarkan tinggal bersama Baim Wong di tengah proses perceraiannya.

Paula Verhoeven Rindu Anak: Ingin Tidur Lagi Bersama

"Mama kangen sekali, ingin bobo sama anak-anak saleh Mama lagi. Allahumma Barik," tulis Paula di akun @paula_verhoeven pada Sabtu (2/11/2024).

Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Alvon Kurnia Palma, Paula mengungkapkan dua poin penting dalam sidang cerainya dengan Baim Wong di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (30/10/2024).

Pertama, Paula menyatakan ketidaknyamanannya karena sidang perceraiannya digelar secara terbuka, yang menurutnya membuat masalah rumah tangga mereka terekspos ke publik. Kedua, Paula merasa aksesnya untuk bertemu dengan anak-anak dipersulit.

Di sisi lain, Baim Wong membantah tuduhan tersebut. Baik melalui media sosialnya maupun saat hadir di persidangan, Baim menegaskan bahwa ia tidak pernah membatasi pertemuan Paula dengan anak-anak mereka.

Baim menyatakan bahwa ia merasa tersudut oleh tuduhan ini dan menegaskan bahwa ia selalu memberikan kebebasan bagi Paula untuk bertemu dengan anak-anak kapan saja.

"Iya, merasa tersudut, karena orang yang enggak tahu malah jadinya kita terlihat seperti orang jahat," ungkap Baim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).