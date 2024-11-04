Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Eks Satpam Ria Ricis Ancam Sebar Foto Tanpa Hijab

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |06:05 WIB
Eks Satpam Ria Ricis Ancam Sebar Foto Tanpa Hijab
Eks Satpam Ria Ricis Ancam Sebar Foto Tanpa Hijab (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Ria Ricis kini sudah memasuki tahap persidangan. Terdakwa, Angga Pratama (AP), mantan satpam Ricis, telah menjalani sidang pada Kamis, 31 Oktober 2024, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan empat saksi dalam persidangan ini, termasuk Yeni, asisten rumah tangga Ricis. Yeni adalah orang yang menerima pesan berisi ancaman dan foto dari Angga yang ditujukan kepada Ricis.

Yeni menjelaskan kronologi ancaman tersebut. Awalnya, Angga menghubungi Yeni tanpa mengungkapkan identitasnya, lalu meminta nomor kontak Ricis. Untuk meyakinkan Yeni, Angga bahkan memperlihatkan foto Ricis dan mengancam akan menyebarkannya jika nomor tersebut tidak diberikan.

Eks Satpam Ria Ricis Ancam Sebar Foto Tanpa Hijab
Eks Satpam Ria Ricis Ancam Sebar Foto Tanpa Hijab

“Kalau enggak kasih nomor HP Bu Ria, fotonya saya mau viralkan,” ucap Yeni menirukan ancaman Angga.

Yeni mengungkapkan bahwa dalam foto tersebut, Ricis tampak tanpa mengenakan hijab. Angga kemudian memanfaatkan foto itu untuk menekan Ricis, meminta uang sebesar Rp 300 juta agar foto tersebut tidak disebarkan.

“Foto pribadi Ibu Ria, foto tanpa hijab, sedang olahraga. Dia minta uang Rp 300 juta,” jelas Yeni.

Menerima ancaman tersebut, Ria Ricis segera melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap Angga di rumahnya.

Dalam sidang, Angga membenarkan semua keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

“Benar semua (keterangan saksi),” ujar Angga.

Sidang lanjutan akan digelar pada Kamis, 7 November 2024, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan agenda mendengarkan keterangan tambahan dari saksi Jaksa Penuntut Umum.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement