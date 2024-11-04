Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

For Revenge Semringah Video Klip Semula Trending Youtube

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |02:30 WIB
For Revenge Semringah Video Klip Semula Trending Youtube
For Revenge Semringah Video Klip Semula Trending 23 Youtube (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - For Revenge, grup musik asal Bandung, merilis video musik bertajuk Semula. pada tanggal 30 Oktober lalu.

Dalam waktu 5 hari sejak perilisan, video musik Semula berhasil menempati posisi ke-23 dalam daftar video trending di YouTube, untuk kategori musik per tanggal 4 November 2024.

Salah salah personil For Revenge, Boniex, mengungkapkan bahwa ia dan teman - temannya terkejut terhadap sambutan hangat yang diterima dari lagu baru tersebut.

“Kami benar-benar tidak menyangka Semula mendapat sambutan sehangat ini, terutama karena kami belum sempat memainkan lagu ini secara langsung di atas panggung,” ujar Boniex.

For Revenge Semringah Video Klip Semula Trending 23 Youtube
For Revenge Semringah Video Klip Semula Trending 23 Youtube

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement