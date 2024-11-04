For Revenge Semringah Video Klip Semula Trending Youtube

JAKARTA - For Revenge, grup musik asal Bandung, merilis video musik bertajuk Semula. pada tanggal 30 Oktober lalu.

Dalam waktu 5 hari sejak perilisan, video musik Semula berhasil menempati posisi ke-23 dalam daftar video trending di YouTube, untuk kategori musik per tanggal 4 November 2024.

Salah salah personil For Revenge, Boniex, mengungkapkan bahwa ia dan teman - temannya terkejut terhadap sambutan hangat yang diterima dari lagu baru tersebut.

“Kami benar-benar tidak menyangka Semula mendapat sambutan sehangat ini, terutama karena kami belum sempat memainkan lagu ini secara langsung di atas panggung,” ujar Boniex.