5 Film Musikal dengan Rating Tertinggi

JAKARTA - Sebanyak lima film musikal dengan rating tertinggi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dengan gabungan alur cerita yang menarik dan penampilan musik yang memukau, film musikal sering kali menjadi sajian yang memikat.

Konsep musikal tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan yang mendalam sehingga layak untuk dinikmati berulang kali. Oleh karena itu, tak heran jika dalam beberapa tahun terakhir, film musikal semakin sering diproduksi.

Dalam artikel ini, kami akan mengulas lima film musikal dengan rating tertinggi, yang tidak hanya berhasil menarik perhatian kritikus, tetapi juga meninggalkan jejak mendalam di hati penontonnya.

1. La La Land (2016)

Film La La Land

Film garapan Damien Chazelle ini mengikuti kisah Sebastian (Ryan Gosling) dan Mia (Emma Stone), yang terhubung oleh hasrat yang sama untuk mengejar impian mereka. Namun, seiring dengan bertambahnya kesuksesan, mereka harus menghadapi pilihan-pilihan yang dapat menguji cinta mereka. Impian yang telah mereka usahakan kini mulai mengancam hubungan yang telah terjalin.

Film bertema musikal romansa ini meraih banyak pujian sekaligus berhasil memperoleh pendapatan sebesar $447 juta (Rp 6,9 triliun) di seluruh dunia.Selain itu, banyak penghargaan yang telah dicapai oleh film ini, salah satunya adalah 6 penghargaan di Piala Oscar.

IMDb: 8.0/10

Rotten Tomatoes: 91%

2. Bohemian Rhapsody (2018)

Film Bohemian Rhapsody

Merupakan film biografi dari grup band rock legendaris asal inggris, Queen. Berfokus pada Freddie Mercury (Rami Malek), vokalis utama band Queen, melawan stereotip dan norma untuk menjadi seorang penghibur yang dicintai. Setelah meninggalkan grup untuk mengejar karir solo, Mercury akhirnya bergabung kembali dengan Queen untuk konser amal Live Aid, yang menjadi salah satu penampilan paling berkesan dalam sejarah rock 'n' roll

Bohemian Rhapsody menjadi film biografi musikal terlaris sepanjang masa, dengan pendapatan yang melampaui film Straight Outta Compton yang dirilis pada tahun 2015. Film ini juga ditetapkan sebagai film terlaris keenam tertinggi tahun 2018 di seluruh dunia dan mendapat rekor box office terbesar sepanjang masa untuk film bergenre biopik dan drama.

IMDb: 7.9/10

Rotten Tomatoes: 60%

3. A Star Is Born (2018)

Film A Star is Born

Film yang disutradarai sekaligus diperankan oleh Bradley Cooper ini bercerita mengenai musisi berpengalaman, Jackson Maine (Bradley Cooper), yang jatuh cinta pada seorang artis bernama Ally (Lady Gaga). Ally hampir menyerah pada impiannya untuk menjadi penyanyi terkenal, hingga Jackson membujuknya untuk mengejar kesuksesan. Namun, meski karier Ally semakin bersinar, hubungan mereka mulai mengalami masalah ketika Jackson berjuang melawan keburukannya.

Walau kali pertama dalam penyutradaraan, Cooper dapat membuktikan bakatnya tersebut dengan total pendapatan yang diterima lebih dari $436 juta (Rp 7,1 triliun), serta menerima pujian yang luas dari para kritikus. Tak hanya Cooper, Gaga dengan kontribusi akting dan soundtrack, membuatnya menjadi wanita pertama dalam sejarah yang meraih Academy Award, Grammy Award, BAFTA Award, dan Golden Globe Award dalam satu tahun.

IMDb: 7.6/10

Rotten Tomatoes: 90%