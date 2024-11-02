5 Film Bertema Time Travel dengan Rating Tertinggi

JAKARTA - Sebanyak lima film bertema time travel dengan rating tertinggi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini.

Time travel atau perjalanan melintasi waktu adalah tema yang selalu menarik untuk dijelajahi dalam dunia perfilman. Dengan konsep melompat ke masa lalu atau masa depan, film bertema time travel dapat menyuguhkan sebuah petualangan yang epik, alur penuh teka teki, serta plot tak terduga yang berhasil memukau penonton.

Berkat jalan cerita yang cerdas, tak jarang film bertema time travel mendapat rating tinggi berkat penilaian penonton maupun kritikus film. Berikut kami rangkum lima film bertema time travel dengan rating tinggi yang wajib ditonton.

1. Back to the Future (1985)

Film Back to the Future

Film pertama dalam trilogi Back to the Future ini berfokus pada petualangan seorang remaja bernama Marty McFly (Michael J. Fox), yang secara tidak sengaja melakukan perjalanan waktu dari tahun 1985 ke 1955. Di sana, ia bertemu dengan orang tuanya saat masih muda dan secara tak terduga ibu Marty tertarik padanya. Marty pun harus membuat kedua orang tuanya jatuh cinta sekaligus mencari cara untuk kembali ke tahun 1985 dengan bantuan ilmuwan eksentrik, Dr. Emmett "Doc" Brown (Christopher Llyod).

Back to the Future berhasil menjadi salah satu film berpendapatan tertinggi di tahun 1985, dengan total pendapatan kotor lebih dari 381 juta dollar secara internasional. Film ini juga masuk dalam berbagai nominasi, termasuk tiga nominasi Academy Award, lima nominasi BAFTA, dan empat Golden Globe.

IMDb: 8.5/10

Rotten Tomatoes: 93%

2. Looper (2012)

Film Looper

Film garapan Rian Johnson ini berlatar pada tahun 2074, mengisahkan Joe (Joseph Gordon-Levitt), seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk organisasi kriminal bernama ‘Looper’, tugasnya membunuh para penjahat dari masa depan. Namun, segalanya berubah ketika Joe menyadari bahwa target berikutnya adalah dirinya sendiri di masa depan.

Tak hanya Joseph Gordon-Levitt, film ini juga menampilkan Bruce Willis, Emily Blunt, Paul Dano, Noah Segan, Piper Perabo, serta Jeff Daniels sebagai pemeran pendukung. Berbagai ulasan positif yang diberikan para kritikus membuat Looper berhasil memenangkan Broadcast Film Critics Association Award untuk Film Fiksi Ilmiah/Horor Terbaik, serta dipilih sebagai film pembuka dalam Festival Film Internasional Toronto pada tahun 2012.

IMDb: 7.4/10

Rotten Tomatoes: 93%

3. Source Code (2011)

Film Source Code

Menceritakan tentang Stevens (Jake Gyllenhaal), seorang pilot angkatan darat yang direkrut dalam operasi rahasia. Ia mendapati dirinya berada dalam tubuh seorang pria tak dikenal dan ditugaskan mengulang waktu untuk melacak pelaku misterius di balik pengeboman sebuah kereta komuter di Chicago.

Film yang dirilis oleh Summit Entertainment ini diberi tanggapan positif dari para kritikus, sehingga berhasil meraih kesuksesan di box office. Source Code tercatat berhasil mengumpulkan lebih dari USD147,3 juta dari anggaran sebesar USD31,9 juta.

IMDb: 7.5/10

Rotten Tomatoes: 92%