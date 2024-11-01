5 Film Bertema Pencurian dan Perampokan dengan Rating Terbaik di IMDB

JAKARTA – Tema mengenai perampokan dan pencurian atau heist merupakan salah satu genre film yang banyak digemari saat ini. Adrenalin serta ketegangan yang dihadirkan ketika aksi para penjahat melakukan perampokan merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh penonton.

Berikut 5 rekomendasi film bertema pencurian dan perampokan dengan rating tertinggi di IMDB.

1. Ocean’s Eleven (2001)

Ocean’s Eleven merupakan film komedi heist yang dirilis pada tahun 2001. Film ini berpusat pada sekelompok penjahat yang dipimpin oleh Danny Ocean (George Clooney) dan Rusty Ryan (Brad Pitt) yang berencana merampok tiga kasino milik saingan kolega Rusty, Terry Benedict.

Film ini disutradarai oleh Steven Soderbergh dan skenarionya ditulis oleh Ted Griffin. Menggandeng sejumlah aktor terkenal seperti George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt dan Julia Roberts, film ini berhasil mencapai kesuksesan besar dengan menjadi box office dan meraup lebih dari USD450 juta.

Rating IMDB: 7,7/10 dari 632 ribu ulasan pengguna.

2. Dog Day Afternoon (1975)

Dog Day Afternoon merupakan film lawas drama kriminal yang dibuat berdasarkan artikel majalah Life bertajuk The Boys in the Bank karya PF Kluge. Film ini menceritakan penjahat kelas kakap, Sonny Wortzik dan Salvatore Naturile, yang merampok dan menyandera sebuah bank di kawasan Brooklyn.

Film karya sutradara Sidney Lumet dan penulis skenario Frank Pierson ini sukses menjadi box office dan mendapat banyak pujian dari para kritikus. Film yang dibintangi oleh Al Pacino dan John Cazale tersebut meraih beberapa kemenangan dalam acara penghargaan bergengsi seperti Academy Awards dan New York Film Critics Circle Awards.

Rating IMDB: 8/10 dari 277 ribu ulasang pengguna.

3. The Sting (1973)

The Sting adalah film lawas bertema perampokan yang terinspirasi dari kejadian nyata yang dilakukan Fred bersaudara dan Charley Gondorf. Film ini berpusat pada dua orang penipu, Johnny Hooker dan Henry Gondorff, yang melakukan pencurian dari seorang bos kejahatan bernama Doyle Lonnegan sambil melarikan diri dari kejaran polisi William Snyder.

Film ini disutradarai oleh George Roy Hill, ditulis oleh David S. Ward dan dibintangi oleh Paul Newman dan Robert Redford. The Sting berhasil meraih kesuksesan besar dengan memenangkan tujuh dari sepuluh nominasi Oscar.

Rating IMDB: 8,3/10 dari 284 ribu ulasan pengguna.