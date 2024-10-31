Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

KUA Setiabudi Pastikan Rizky Febian dan Mahalini Belum Daftarkan Pernikahan

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 31 Oktober 2024 |20:40 WIB
KUA Setiabudi Pastikan Rizky Febian dan Mahalini Belum Daftarkan Pernikahan
KUA Setiabudi Pastikan Rizky Febian dan Mahalini Belum Daftarkan Pernikahan. (Foto: Instagram/@mahaliniraharja)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini Raharja ternyata belum mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA) Setiabudi. Pasangan ini menggelar pernikahan di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, pada 10 Mei 2024.

Menurut Nasrullah, Kepala Kantor Unit Agama (KUA) Setiabudi, hal tersebut sebenarnya sempat dibocorkannya kepada awak media, beberapa hari jelang pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. 

“Saat itu, saya beri pernyataan bahwa sampai hari ini (tanggal 7 atau 8 Mei 2024), mereka belum mendaftarkan pernikahan mereka ke KUA Setiabudi. Jadi, kami tidak menerima dan mencatatkan pernikahan mereka,” ujarnya pada Kamis (31/10/2024).

Karena merasa tak pernah menerima pendaftaran pernikahan Rizky dan Mahalini, maka Nasrullah juga tidak tahu menahu siapa penghulu yang menikahkan keduanya. Pun dia enggan berkomentar soal status pernikahan kedua musisi itu.

“Wah, kalau soal itu saya tidak mau komentar. Saya baru akan bisa memberi pernyataan kalau mereka mendaftarkan pernikahan di KUA Setiabudi. Selain itu, saya enggak berani komentar,” katanya.

Mahalini dan Rizky Febian (IG)
KUA Setiabudi Pastikan Rizky Febian dan Mahalini Belum Daftarkan Pernikahan. (Foto: Axioo)

Meski tak pernah mendaftarkan pernikahan mereka, Nasrullah tak menampik Rizky Febian dan Mahalini sempat mengutus perwakilan mereka ke KUA Setiabudi. Utusan tersebut meminta surat yang menyatakan bahwa pernikahan mereka belum tercatat.

Nasrullah menambahkan, surat tersebut menjadi syarat bagi Rizky dan Mahalini untuk mengajukan permohonan itsbat nikah. Pernyataaan senada juga diungkap staf Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117039/rizky_febian_dan_mahalini-4SXb_large.jpg
Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini demi Kelahiran Selina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114445/mahalini_raharja-2i0Q_large.jpg
Unik, Nama Panggilan Anak Mahalini dan Rizky Febian Terinspirasi dari Kedua Neneknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107686/mahalini_dan_rizky_febian-YOKj_large.jpg
Rizky Febian Curhat, Sepi Job Jelang Mahalini Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086935/rizky_febian_dan_mahalini-e72G_large.jpg
Rizky Febian Yakinkan Pernikahannya dengan Mahalini Sesuai Syariat Islam, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086876/rizky_febian-XZCw_large.jpg
Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084676/rizky_febian_dan_mahalini-UYCA_large.jpg
Itsbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Bisa Ditolak Pengadilan, Jika
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement