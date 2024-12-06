Advertisement
Febby Rastanty Akui Hubungan dengan Suami Sempat Tak Direstui

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |09:12 WIB
Febby Rastanty Akui Hubungan dengan Suami Sempat Tak Direstui
Febby Rastanty Akui Hubungan dengan Suami Sempat Tak Direstui. (Foto: Instagram/@febbyrastanty)
JAKARTA - Febby Rastanty mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan terkait hubungannya dengan sang suami, Drajat Djumantara. Ternyata, hubungan mereka sempat tak direstui orang-orang dekat mereka. 

"Sebenarnya, perjalanan kami banyak lika-likunya ya. Dari awal itu, ada beberapa orang yang enggak setuju memang," katanya dikutip dari channel YouTube Daniel Mananta Network, pada Jumat (6/12/2024).

Tak hanya berurusan dengan restu orang-orang dekat mereka, Febby Rastanty juga mengaku, ada banyak gesekan dalam hubungannya dengan sang suami. Gesekan itu, menurutnya, kerap membuat mereka cekcok saat masih pacaran.

"Saat itu, karena banyak tantangannya, aku bilang sama Tuhan, 'Kalau misalnya kami berjodoh, tolong dekatkan. Tapi kalau tidak ya Tuhan tolong tunjukkan jalan'," ungkapnya.

Febby Rastanty kemudian mendoakan hubungannya dengan Drajat Djumantara saat umrah. Di Tanah Suci, dia akhirnya mendapat jawaban dari doanya tentang hubungannya dengan Drajat.

Potret Resepsi Nikah Febby Rastanty dan Drajad, Pakai Adat Palembang hingga Seragam Polisi
Febby Rastanty akui hubungan dengan suami sempat tak direstui. (Foto: Instagram/Febby Rastanty)



"Entah bagaimana aku selalu ditenangkan di sana, Pada akhirnya, dari aku selesai umrah itu semua urusan dilancarkan bahkan sampai kami akhirnya sepakat menikah. Itu aku benar tidak ada rasa khawatir dan curiga sama pasangan. Enggak ada sama sekali," ujarnya.

Febby Rastanty dan Drajat Djumantara akhirnya melabuhkan hubungan mereka ke pernikahan, pada 9 November 2024. Pasangan ini menggelar akad dan resepsi pernikahan mereka di sebuah hotel di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan.*

