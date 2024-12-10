Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Orangtua Beda Keyakinan, Febby Rastanty Ungkap Alasan Pilih Anut Agama Islam

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |15:30 WIB
Orangtua Beda Keyakinan, Febby Rastanty Ungkap Alasan Pilih Anut Agama Islam
Orangtua Beda Keyakinan, Febby Rastanty Ungkap Alasan Pilih Anut Agama Islam. (Foto: Instagram/Febby Rastanty)
A
A
A

JAKARTA - Febby Rastanty lahir dari orangtua beda agam. Ayahnya, Rasyid Jayaruddin beragama Islam. Sementara sang ibu, Anice Worang merupakan penganut Kristen.

Lalu apa yang membuat Febby memilih Islam sebagai agama yang diimaninya? Kepada Daniel Mananta, dia mengungkapkan, memilih Islam bukan karena sang ayah. 

"Sebenarnya, papa enggak pernah ngajarin aku tentang Islam. Karena beliau itu Islam KTP lah kalau orang bilang," ujarnya dikutip dari channel YouTube Daniel Mananta Network, pada Selasa (10/12/2024).

Febby Rastanty menambahkan, memilih Islam karena lebih dekat dengan agama tersebut sejak kecil. Meski tak mendapat bekal mumpuni dari sang ayah, dia menerima pelajaran tentang Islam dari sekolah.

"Jadi semua bacaan salat itu aku pelajari di sekolah. Sehingga aku besar bersama agama ini," tutur sang aktris menambahkan. 

Halaman:
1 2
