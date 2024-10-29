Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jryan Karsten dan Clarissa Vania Nikmati Bulan Madu Romantis di Bali

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Selasa, 29 Oktober 2024 |11:55 WIB
Jryan Karsten dan Clarissa Vania Nikmati Bulan Madu Romantis di Bali
Jryan Karsten dan Clarissa Vania Nikmati Bulan Madu Romantis di Canggu Bali. (Foto: Glenn Prasetya)




JAKARTA - Jryan Karsten membagikan momen bahagia pernikahannya dengan sang istri, Clarissa Vania lewat konten YouTube terbarunya. Prosesi pernikahan pasangan ini dilangsungkan pada 20 Oktober silam.

Mereka menggelar pernikahan sederhana yang penuh kehangatan dengan dekorasi yang bernuansa floral. Sebelum menikah, Jryan dan Clarissa menjalani prosesi lamaran yang awam dikenal sebagai Tinjing dalam adat Tionghoa. 

Jryan Karsten dan Clarissa Vania
Jryan Karsten dan Clarissa Vania Nikmati Bulan Madu Romantis di Canggu Bali. (Foto: Glenn Prasetya)

Dalam prosesi tersebut, dia ‘mengikat’ Clarissa dengan sebuah kalung. Setelah prosesi lamaran, Jryan  Karsten dan Clarissa Vania menggelar sesi pre-wedding dengan tema simple namun elegan. 

Setelah menggelar resepsi pernikahan, Jryan dan Clarissa terbang ke Bali untuk berbulan madu. Sebagai pasangan suami istri baru, mereka memilih kawasan Canggu yang tenang dan indah sebagai tempat berbulan madu.

Nah, proses pernikahan hingga bulan madu Jryan Karsten dan Clarissa Vania ini bisa Anda tonton di channel YouTube @jryankarstenofficial.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
