Jryan Karsten dan Clarissa Vania Nikmati Bulan Madu Romantis di Bali

JAKARTA - Jryan Karsten membagikan momen bahagia pernikahannya dengan sang istri, Clarissa Vania lewat konten YouTube terbarunya. Prosesi pernikahan pasangan ini dilangsungkan pada 20 Oktober silam.

Mereka menggelar pernikahan sederhana yang penuh kehangatan dengan dekorasi yang bernuansa floral. Sebelum menikah, Jryan dan Clarissa menjalani prosesi lamaran yang awam dikenal sebagai Tinjing dalam adat Tionghoa.

Jryan Karsten dan Clarissa Vania Nikmati Bulan Madu Romantis di Canggu Bali. (Foto: Glenn Prasetya)

Dalam prosesi tersebut, dia ‘mengikat’ Clarissa dengan sebuah kalung. Setelah prosesi lamaran, Jryan Karsten dan Clarissa Vania menggelar sesi pre-wedding dengan tema simple namun elegan.

Setelah menggelar resepsi pernikahan, Jryan dan Clarissa terbang ke Bali untuk berbulan madu. Sebagai pasangan suami istri baru, mereka memilih kawasan Canggu yang tenang dan indah sebagai tempat berbulan madu.

(SIS)