Perjalanan Jryan Karsten dan Clarissa Vania Menuju Pernikahan

JAKARTA - Jryan Karsten resmi meminang sang kekasih, Clarissa Vania, pada 20 Oktober 2024. Mereka menggelar pernikahan sederhana yang penuh kehangatan dengan dekorasi yang bernuansa floral.

Sebelum menikah, Jryan dan Clarissa menjalani prosesi lamaran yang awam dikenal sebagai Tinjing dalam adat Tionghoa. Dalam prosesi tersebut, dia ‘mengikat’ sang kekasih dengan menyerahkan sebuah kalung.

Jryan Karsten dan Clarissa Vania. (Foto: MNC Media)

Setelah prosesi lamaran, Jryan Karsten dan Clarissa Vania menggelar sesi pre-wedding dengan tema simple namun elegan. Mereka juga mempersiapkan sebuah rumah yang akan mereka huni setelah menikah.

Jryan dan Clarissa akan menunjukkan persiapan pernikahan mereka lewat video yang diunggah lewat channel YouTube @jryankarstenoffiicial.*

(SIS)