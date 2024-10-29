Sumber Kekayaan Kim Soo Hyun, Aktor Termahal Korea yang Punya Harta Rp1,76 Triliun

Sumber Kekayaan Kim Soo Hyun, Aktor Termahal Korea yang Punya Harta Rp1,76 Triliun. (Foto: Gold Medalist)

JAKARTA - Sumber kekayaan Kim Soo Hyun, aktor termahal Korea yang punya harta Rp1,76 triliun. Kekayaan sang aktor berasal dari honor drama/film, iklan, hingga investasi sektor properti.

Pencapaian luar biasa sang aktor menunjukkan bagaimana bintang My Love From the Star tersebut tidak hanya sukses di layar kaca, namun juga dalam membangun fondasi finansial solid di luar dunia akting.

Sumber Kekayaan Kim Soo Hyun (Foto: tvN)

Menurut laporan Edudwar dan Zee News, kekayaan bersih Kim Soo Hyun diperkirakan mencapai USD117 juta atau setara Rp1,76 triliun, pada 2022. Kekayaannya itu digadang-gadang berasal dari kepemilikan real estate.

Salah satu properti yang dimiliki sang aktor terletak di Galleria Foret, Seongsu-dong, seharga USD3 juta yang saat ini diprediksi mencapai USD9,8 juta.

Ia juga memiliki hunian mewah di kawasan Seoul Forest Trimage yang dibelinya seharga USD2,2 juta pada 2014. Terbaru, dia membeli penthouse eksklusif dan mewah senilai USD6,4 juta, pada Januari 2024.

Sumber Kekayaan Kim Soo Hyun (Foto: Vogue)

Kekayaan Kim Soo Hyun melonjak berkat bayaran fantastisnya dalam berbagai proyek drama. Saat membintangi Queen of Tears, dia kabarnya menerima honor sebesar KRW5 miliar (Rp56,86 miliar) untuk 16 episode.

Sang aktor juga dikenal sebagai ‘raja iklan’. Dia tercatat pernah membintangi berbagai iklan, dari Hana Bank, Samsung, Tous Les Jours, hingga Coca-Cola.