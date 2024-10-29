5 Film Horor yang Cocok Ditonton saat Halloween

JAKARTA - Oktober merupakan bulan yang identik dengan suasana Halloween. Tradisi Halloween sendiri berasal dari Inggris, yang erat kaitannya dengan nuansa seram dan mencekam.

Perayaan ini awalnya adalah sebuah tradisi kuno untuk menyambut musim dingin, yang dipercaya menjadi batas antara dunia hidup dan mati. Seiring berjalannya waktu, Halloween berkembang menjadi momen untuk merayakan segala hal yang menyeramkan.

Film horor pun menjadi pilihan terbaik bagi banyak orang di bulan Oktober, terutama saat malam Halloween. Dari ketegangan psikologis hingga teror supernatural.

5 film Horor yang Cocok Ditonton Saat Halloween

1. Halloween (2018)

Film Hallowen, 5 Film Horor yang Cocok Ditonton saat Halloween

Film garapan David Gordon Green ini berlatar tepat pada 40 tahun setelah pembantaian di film Halloween 1978. Mengikuti kisah Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), wanita yang selamat dari tragedi pembunuhan massal akibat pembunuh berdarah dingin, Michael Myers (James Jude Courtney). Laurie Strode harus berhadapan kembali dengan Michael Myers yang berhasil melarikan diri dari penjara.

Film ini bergenre horor thriller ini merupakan film kesebelas dalam seri film Halloween, yang kemudian dilanjutkan lagi ke dua sekuel berikutnya di tahun 2021 dan 2022. Film ini mendapat rating 6.5/10 di IMDb dan 79% pada situs Rotten Tomatoes.

2. Trick‘r Treat (2007)

Film trick r treat

Merupakan film horor antologi yang ditulis sekaligus disutradarai oleh Michael Dougherty dan diproduksi oleh Bryan Singer. Dengan latar pada malam Halloween, film ini menceritakan tentang empat orang yang saling terhubung melalui sosok Sam, seorang anak misterius berpakaian piyama oranye lusuh dan karung goni di atas kepalanya. Karakter ini muncul di setiap cerita dan selalu hadir ketika ada seseorang yang melanggar tradisi Halloween.

Film ini dibintangi oleh Dylan Baker, Rochelle Aytes, Anna Paquin, dan Brian Cox. Dari 33 ulasan yang dihimpun oleh Rotten Tomatoes, film ini meraih tingkat persetujuan kritikus sebesar 82%, dengan skor rata-rata 7,4/10.

3. Goosebumps 2: Haunted Halloween (2018)

Film Goosebumps2

Film bergenre komedi horor ini merupakan film lanjutan dari film Goosebumps 2015. Berfokus pada petualangan sekelompok anak yang menemukan salah satu novel karya Stine berjudul ‘Haunted House’ di sebuah rumah tua. Tanpa sengaja, mereka membebaskan boneka jahat bernama Slappy yang berniat menghancurkan Halloween bersama para monster lainnya.

Film yang disutradarai oleh Ari Sandel dan ditulis oleh Rob Lieber ini dibintangi oleh Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris, Chris Parnell, serta Ken Jeong.