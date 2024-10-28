Sumber Penghasilan Ari Lasso yang Baru Saja Cerai

JAKARTA - Sumber pendapatan Ari Lasso akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ari Lasso kembali menjadi sorotan usai mengumumkan kabar perceraian dengan mantan istrinya, Vitta Dessy.

Rumah tangga yang telah dibina selama 25 tahun tersebut resmi berakhir sejak Februari lalu. Meskipun Ari Lasso enggan mengungkap alasan berpisah, ia tetap berusaha menjaga hubungan baik demi anak-anak mereka.

Di tengah perubahan besar dalam hidupnya, Ari Lasso tetap fokus pada karirnya di industri musik. Ari Lasso sendiri dikenal sebagai musisi tanah air sejak 1999, tepatnya ketika menjadi vokalis band rock legendaris, Down Beat, yang kini menjadi Dewa 19.

Sejak saat itu, ia telah meluncurkan berbagai album yang sukses, baik bersama Dewa 19 maupun sebagai solois. Suara khasnya dan lirik yang mendalam menjadikannya salah satu ikon musik Indonesia.

Tak hanya bermusik, Ari Lasso juga aktif terlibat dalam dunia hiburan seperti pada ajang pencarian bakat serta membuka beberapa bisnis. Berikut rincian sumber pendapatan Ari Lasso.

Sumber Penghasilan Ari Lasso

1. Konser

Dengan nama yang melambung sukses di dunia musik, membuat pria berusia 51 tahun ini kerap diundang ke berbagai konser di berbagai kota, baik pada festival besar maupun pertunjukan di tempat kecil. Selain itu, pada 2023 lalu, Ari Lasso juga sempat mengadakan konsernya yang bertajuk ‘3 Dekade Perjalanan Cinta Ari Lasso’. Antusiasme yang tinggi dari para penggemar membuat tiket konsernya sering terjual habis.

Tak hanya tampil sebagai solois, Ari Lasso yang bukan lagi anggota Dewa 19 juga sering tampil bersama dalam konser. Salah satunya adalah konser ‘Dewa Allstars 2.0’ yang akan segera dilaksanakan pada Januari mendatang.

2. Royalti Lagu

Sebagai musisi tanah air, Ari Lasso telah meluncurkan banyak lagu hits yang sering digunakan oleh berbagai pihak, seperti tempat karaoke, hotel, restoran, stasiun TV, dan lain-lainnya.

Pelantun lagu ‘Hampa’ tersebut diketahui mendapat royalti sebesar Rp 44 Juta. Hal tersebut membuatnya menjadi musisi dengan royalti terbanyak menurut Lembaga Manajemen Kolektif PAPRI (Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia) di tahun 2019.

3. Youtuber

Ari Lasso memiliki channel Youtube bernama ‘Ari Lasso TV’, yang memiliki total subscriber sekitar 1,67 juta. Di dalam channel tersebut ia gemar membagikan bermacam konten, seperti konten makanan, horor, podcast serta musik. Dengan total 413 video yang diunggah, Ari Lasso diperkirakan memiliki pendapatan pertahun sekitar Rp 46 juta.

4. Juri Ajang Pencarian Bakat

Sejak 2010, Ari Lasso kerap terlibat dalam beberapa program televisi swasta. Ia menjadi juri dalam banyak ajang pencarian bakat, seperti Suara Indonesia, Indonesia’s Got Talent, Indonesian Idol, serta The Voice Indonesia. Dalam perannya sebagai juri, ia memiliki kontribusi yang signifikan dalam menemukan dan menilai bakat-bakat baru di Indonesia.