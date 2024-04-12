Viral, Netizen Ternyata Baru Tahu Sherina Munaf Keponakan dari Fariz RM

JAKARTA - Sherina Munaf terkenal sebagai salah satu penyanyi yang berkarir sejak usia kecil. Tak heran, label penyanyi cilik masih begitu melekat di dirinya.

Namun, kini Sherina Munaf telah sukses menghilangkan label penyanyi cilik tersebut lewat penampilannya yang kian dewasa.

Namun, siapa sangka, tidak banyak yang mengetahui bahwa Sherina Munaf merupakan keponakan dari musisi legendaris, Fariz RM.

Fariz RM sendiri adalah seorang penyanyi, pemusik, dan penulis lagu yang dikenal atas lagu-lagu ciptaannya, seperti Barcelona dan Sakura, pada awal dekade 1980-an.

Fariz RM bahkan tercatat pernah diabadikan oleh majalah Rolling Stone Indonesia sebagai salah satu dari The Immortals: 25 Artis Indonesia Terbesar Sepanjang Masa pada tahun 2008.

Hal tersebut pertama kali diungkapkan oleh salah satu cuitan netizen di sosial media X. Akun tersebut juga turut membagikan salah satu potret Sherina ketika berdampingan dengan Fariz RM di momen lebaran.

“Liat foto ini w baru inget lagi kalo Sherina itu ponakannya Fariz RM. She's truly broken the nepo baby stigma and carved her own way,” tulis cuitan akun X @aimrod.

Siapa sangka, cuitan tersebut ternyata mendapat respon serupa dari netizen lainnya yang juga baru mengetahui Sherina merupakan keponakan dari Fariz RM.

Mengingat, Fariz RM sendiri memiliki nama panjang Fariz Roestam Moenaf, yang memiliki nama akhir serupa dengan Sherina dan keluarga besarnya.

